Dezvăluire tulburătoare a unei românce, campioană europeană: ”Am stat două săptămâni cu o cutie de margarină și o pâine”

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După ce a supraviețuit un accident teribil pe când avea doar 3 ani, Lăcrămioara Perijoc a ajuns una dintre cele mai bune pugiliste din România. Însă, campioana europeană și vicecampioana mondială nu uită cât de greu i-a fost la început și a dezvăluit prin ce greutăți a trecut.

Campioana europeană, dezvăluire cutremurătoare

Ajunsă la 32 de ani, Lăcrămioara Perijoc a povestit un moment cu adevărat trist. Cel mai greu moment din viața sa a fost când a ajuns la liceu în Suceava, nu avea bani să se întrețină și a fost nevoită să supraviețuiască în condiții precare.

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”Cea mai grea perioadă a vieții mele nu o să o uit niciodată. Am stat două săptămâni cu o cutie de margarină și o pâine. Două săptămâni atât am avut. Tăiam câte o bucățică de pâine, puneam margarină și atât mâncam într-o zi.

Nu aveam curajul să cer un covrig de la cineva. Erau fetele la școală care mai împărțeau. Și eu nu aveam curaj să iau când îmi dădeau. A fost cel mai greu moment financiar cu care m-am confruntat, eram clasa a 9-a”, a declarat Perijoc, pentru .

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Fără acoperiș deasupra capului în liceu

Pugilista care , a mărturisit că nu a avut bani de cazare în primul an de liceu și ajunsese să-și facă lecțiile în parc, dar și-a dorit foarte mult să-și continue studiile.

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”Îmi dorisem să plec cu orice preț la Suceava, la liceu, să îmi continui studiile. Prima lună am stat în gazdă, după care m-a dat afară pentru că nu aveam bani să plătesc gazda. Am stat apoi în internat, dar nici acolo nu am putut plăti și m-au dat afară.

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Făceam lecțiile în parc doar ca să prind schimbul de pedagogi, să nu mai plătesc internatul. A fost groaznic. Clasa a 9-a a fost cel mai greu moment din viață, dar nu am vrut sub nicio formă să renunț. Mi-am zis ‘Lăcră, nu renunți. O să mergi să muncești în vacanța dintre a 9-a și a 10-a și o să strângi bani’”, a spus Lăcrămioara Perijoc.

Visul care a făcut-o să renunțe la retragere

După eșecul de la Paris, unde era văzută ca o candidată la medalii, pugilista s-a gândit la retragere la începutul acestui an din cauza numeroaselor accidentări. În cele din urmă, ea a ales să meargă mai departe cu gândul a participa și la Jocurile Olimpice din 2028.

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”Nu vrea să plece din mine acea dorință. Am zis că rămân și îmi joc ultima carte la JO 2028”, a afirmat Lăcrămioara Perijoc, despre ediția Jocurilor Olimpice care vor avea loc la Los Angeles, locul unde .