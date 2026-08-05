Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la meciul ăsta, să-i vedem pe toți”. Exclusiv

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FCSB a smuls un egal în confruntarea cu Farul Constanţa, scor 2-2. „Marinarii” au început perfect meciul şi au avut 2-0 la pauză. Roş-albaştrii s-au trezit la pauză şi au reuşit să echilbreze tabela în repriza secundă, graţie golurilor marcate de Dawa şi Joao Paulo.

Gigi Becali, experimente în echipă la FCSB – Farul 2-2: „Nu e nicio problemă! Să îi vedem pe toţi”

Fosta campioană a României a avut o , cu toate cele patru transferuri în primul „11”. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că meciul cu Farul a fost unul în care s-au făcut mai multe experimente:

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„Important este că suntem pe locul 1, este un semnal de alarmă. Am zis că Toma, că m-am interesat, el a alergat 13 kilometri. Mă gândeam că poate avem ceva în curte şi nu ştim. L-am băgat cu Farul şi nu mai era acelaşi. Fugea de minge, se ascundea de fotbal. Nu merge, tată!

Dacă nu rişti, în viaţa ta n-ai cum să câştigi. De Tănase nu prea mi-a plăcut de el în cupele europene. Trebuia să îi dau un semnal de alarmă. Şi am zis că vreau să facem experienţe la meciul cu Farul. Că nu e nicio problemă. Să îi vedem pe toţi. Şi să jucăm şi cu patru-cinci underi în repriza a doua. Aşa am zis. M-am înşelat”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali l-a criticat pe Bîrligea: „Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta”

Patronul roş-albaştrilor l-a criticat şi . Atacantul FCSB are un start şters de sezon, cu un singur gol marcat în primele cinci meciuri. Gigi Becali nu înţelege de ce atacantul nu mai e cel din sezoanele trecute:

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„Bîrligea… Ia să vedeţi la primul gol cine e vinovat. Cisotti primeşte pasa şi din prima el deviază unde trebuia să fie Bîrligea. Dar de ce să mai alerge? El era pe muncă, pe forţă. Nu înţeleg care e treaba. Nu ştiu ce se întâmplă cu Bîrligea. E prea îndrăgostit? Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta. Nu pot să îmi dau seama. Fotbalul, dacă nu eşti Messi, Neymar, Lamine Yamal, Mbappe, este muncă. Dacă nu eşti ei, tu trebuie să munceşti”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.