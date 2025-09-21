Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express

Gabi Tamaș a acceptat provocarea Asia Express alături de Dan Alexa. După revenirea în țară însă, acesta a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate, iar una dintre ele s-ar putea să îi surprindă pe mulți.

Când și-a cunoscut Gabi Tamaș soția

Pentru cei care nu știau detalii despre viața sa amoroasă, Gabi Tamaș este căsătorit cu Ioana. Cei doi trăiesc

S-au cunoscut pe când erau adolescenți și chiar soția sa recunoștea că avea doar 16 ani atunci. Astfel, a crescut alături de el, iar la început era cam tot ceea ce își dorea. Primea cadouri, era atent, iar pentru Ioana a fost suficient.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, declara Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp.

Gabi Tamaș și Ioana s-au căsătorit în 2012 și au reușit să își construiască o familie frumoasă. De altfel cuplul se pare că a depășit o mulțime de obstacole care au apărut în cale de-a lungul timpului.

Gabi Tamaș a recunoscut că a înșelat-o pe Ioana

Până acum, relația și căsnicia celor doi pare desprinsă dintr-un basm. Iată însă că după ce a revenit în țară de la filmările pentru Asia Express, Gabi Tamaș a făcut o dezvăluire șocantă. Acesta și-a înșelat soția.

Invitat la podcast-ul realizat de Mihai Morar, fostul fotbalist a dezvăluit că a călcat strâmb în relație. Pe de altă parte, el a ținut să sublinieze faptul că acest lucru s-a întâmplat o singură dată.

De atunci, spune el, gestul nu s-a mai repetat. Infidelitatea ar fi avut loc în Rusia, iar Gabi Tamaș spune că astfel de situații nu îl caracterizează deloc. „Aici, da… Când eram mai mic, în Rusia. Și eu sunt fidel. Crede-mă nu am avut viciul ăsta”, a răspuns Gabi Tamaș, întrebat dacă i-a greșit vreodată Ioanei.

a mai fost întrebat și dacă soția sa i-a greșit vreodată cu ceva. Acesta spune însă că nu se pune problema de așa ceva. „Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat că aș fi aflat”, a mai completat el.

Acesta a mai dezvăluit că deși formează un cuplu cu Ioana de 20 de ani, mai există și mici conflicte între cei doi. Acestea își găsesc însă rezolvarea destul de repede. „Toată lumea se ceartă. Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă. Toți ne certăm”, a spus Gabriel Tamaș, în cadrul podcast-ului.

Cu ce se ocupă Ioana Tamaș

Cu ce se ocupă soția lui Gabi Tamaș? Ioana a făcut gimnastică pe când era tânără. Totodată, aceasta a urmat și Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu specializare în Schi Alpin.

În prezent, Ioana este expert în fitness și face mișcare atât cât poate. A descoperit această pasiune după ce a născut, iar ulterior și-a dorit să fie o mamă activă. Și iată că lucrurile s-au aranjat, iar în prezent aceasta nu poate rezista fără sport.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă.

Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea. Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, declara Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp.