Dezvăluirea făcută de Gică Hagi lui Ciprian Marica înainte de Georgia – România: „Îmi dă speranțe!”

Naționala României joacă marți, 2 iunie, un meci amical în deplasare contra Georgiei. Partida de la ora 20:00 va marca debutul lui Gică Hagi în cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative. Ciprian Marica, fostul său asociat de la Farul, a dezvăluit ce au discutat cei doi înaintea jocului contra gruzinilor.

Ciprian Marica a dezvăluit discuția avută cu Gică Hagi înainte de Georgia – România

Gheorghe Hagi bifează astfel prima sa partidă de la revenirea pe banca tehnică a reprezentativei noastre. a dezvăluit ce a discutat cu selecționerul României. Fostul atacant a spus ce i-a transmis „Regele”, de fapt. „Mă aștept să fie un meci deschis. Un joc frumos, un joc care să ne dea speranțe și să fie un rezultat pozitiv. Am vorbit cu Gică și ambițiile sunt mari, și încrederea lui Gică este foarte mare în jucătorii pe care îi are la dispoziție.

O să vedem efectiv cum se vor desfășura lucrurile, dar încrederea lui Gică îmi dă speranțe că știe ce are de făcut. Eu nu cred că Gică ar trebui văzut ca un salvator. A mai fost și Mircea Lucescu, tot așa primit și privit ca un salvator. N-are de unde, n-are o baghetă magică și n-are de unde să inventeze alți jucători. Iar baza ar fi trebuit să existe deja. Mă refer aici la un fotbal sănătos, un fotbal care să fie în creștere, să aibă echipe în cupele europene, să aibă jucători la echipe în Europa care să joace. Atunci, Gică Hagi ar fi putut să vină și să-și arate măiestria, să spun așa, pentru că știe să construiască și a demonstrat lucrul ăsta”, a spus inițial Ciprian Marica.

Ciprian Marica, scut în jurul lui Gică Hagi. „N-aș vrea să punem o presiune și mai mare!”

Ulterior, Ciprian Marica a spus că nu este cazul ca Gică Hagi să primească statutul de salvator al echipei naționale, întrucât nivelul fotbalului românesc este mult prea scăzut pentru a-i oferi materia primă de care are nevoie. „Acum, salvator, să vină să inventeze jucători noi sau să poată fi el unul singur care să tragă lucrurile după el, rămâne de văzut. Însă va fi greu. Pentru că, din păcate, fotbalul românesc suferă, Liga 1 care are un nivel foarte scăzut, la cupele europene unde nu mai vedem și nu mai reușim să trecem de tururi de calificare.

Ne arată că nivelul nostru este foarte jos. Și, din păcate, nu se întâmplă nimic. Așa că n-aș vrea să punem o presiune și mai mare pe Gică Hagi și să-l privim ca pe un salvator. A mai fost și Mircea Lucescu în această situație și toată lumea a sperat că gata, a venit Mircea Lucescu și o să califice România”, a mai declarat Ciprian Marica, pentru

