Dezvăluirea lui Adrian Ilie: Tavi Popescu, dorit de Atletico Madrid! „M-au sunat! Talent are, dar nu mai joacă fotbal!” Video

Adrian Ilie, fostul mare internațional român și actual colaborator permanent al FANATIK SUPERLIGA, a făcut o dezvăluire exclusivă în Conform spuselor sale, celebrul club spaniol Atletico Madrid l-a monitorizat pentru un eventual transfer pe Octavian Popescu de la FCSB.

Adrian Ilie despre Octavian Popescu: „Dacă în România ai probleme, ce faci la alt nivel?”

Octavian Popescu a început ca titular în etapa 5 din grupele Conference League, dar a fost înlocuit după 60 de minute de antrenorul Nicolae Dică. Deși a început promițător meciul, Octavian Popescu „s-a stins” pe parcurs, iar criticile asupra evoluției sale nu au întârziat să apară.

Printre cei care nu sunt mulțumiți de se numără și fostul mare internațional Adrian Ilie. „A avut o perioadă foarte bună acum ceva timp, în care îi ieșeau cam toate lucrurile… Este însă genul puțin umflat de presă, iar toate lucrurile veneau de la sine. S-a dovedit după aceea că nu era chiar așa…

După părerea mea, nu este într-o scădere de formă, cred că nu mai joacă fotbal în acest moment. Ar trebui să discute cineva de la club cu el, pentru că talent se vede că are, dar trebuie să-l echilibreze cumva… Cu muncă și tactic…

Faci o fază în careu, o pierzi și nu faci defensiv nimic. L-am urmărit cu atenție la câteva meciuri, și la echipă națională atunci când a jucat, și nu este normal ca un fotbalist așa de tânăr să aibă o atitudine defensivă, mai ales că joacă în atac. Când primește mingea, face o preluare în lateral, nu în față cum ar fi normal, înseamnă că nu mai are încredere în el.

Și dacă în timpul meciului îi iese un dribling, începe să-l repete și pe al doilea, iar dacă nu i-a ieșit o ia de la capăt în aceeași linie. E din ce în ce mai mare lipsa de încredere. E o presiune mare din partea lui, nu din partea altcuiva. Dacă ai o presiune cu altcineva nu e benefic, înseamnă că nu poți să joci. Dacă în România ai probleme, ce faci la alt nivel?”, a caracterizat Adrian Ilie evoluțiile lui Octavian Popescu din ultima vreme.

Poate Octavian Popescu să devină un fotbalist mare? Adi Ilie e categoric: „În momentul de față, nu!”

Întrebat de invitații Florin Gardoș, Andrei Vochin și Robert Niță, dar și de realizatorul Horia Ivanovici, dacă Octavian Popescu mai poate deveni un jucător mare, Adrian Ilie a dat un răspuns categoric: „În momentul de față, nu!”.

Și și-a argumentat apoi verdictul: „Azi dacă aș da un răspuns… Nu! Nu cred… Nu pentru că nu e în formă, ci, după cum a zis și Gigi Becali, am impresia că a uitat să mai joace fotbal. Ca și cum în momentul de față el este din nou la copii și juniori. A uitat parcă elementele de bază!”.

Adrian Ilie, dezvăluiri exclusive la „Fanatik SuperLiga”: „Atletico Madrid mi-a cerut referințe despre Octavian Popescu”

Apoi, Adi Ilie a detonat bomba, în exclusivitate pentru urmăritorii emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI: la cererea clubului spaniol Atletico Madrid, i-a monitorizat acestuia evoluțiile!

„L-am urmărit special la meciul cu Finlanda de la echipa națională. Special m-am uitat, pentru că m-au sunat ca să le dau o părere de-a mea undeva de afară, o echipă… M-a sunat o echipă din Spania, ca să le spun ce văd eu la acel jucător. E o echipă din Primera, din primele 4. În sensul în care au terminat anul trecut, nu anul ăsta, că…”, a spus Adi Ilie.

Deși nu a vrut să spună în primă fază despre ce echipă ar fi vorba, prin eliminare s-a ajuns la Atletico Madrid. „Da, s-ar putea să fie Atletico…”, a răspuns enigmatic Adi Ilie.

Apoi a continuat cu analiza tehnico-tactică pe care i-a făcut-o lui Octavian Popescu la meciul cu Finlanda: „De asta spun că m-am uitat cu atenție la meciul cu Finlanda și m-am pus în locul lui… Ce-aș fi făcut eu? Nu e greu deloc, să stiți, ca atitudine nu e greu”.

La întrebarea lui Andrei Vochin dacă „Popescu are talentul tău?”, răspunsul lui Adi Ilie a fost fără echivoc: „Da! Lovește mingea mult mai bine ca mine, mai puternic, lovește mult de afară, are driblingul… Se vede că poate să dribleze, nu de fiecare dată, dar poate, are o viteză de reacție destul de bună și de acolo pleacă restul. Hai să-l ajutăm să vedem ce poate să facă”.

Dar ce nu are Octavian Popescu? „Din punctul meu de vedere, o atitudine. Jucând la echipa națională, nu contează că e primul meci sau ultimul… Tu joci fundaș dreapta, 80 la sută din meci tu ești fundaș, am o atitudine către tine… Vine mingea la mine în minutul 1 și hai să văd contactul dintre noi doi. Și iau mingea, încerc să te driblez, nu iau mingea și o pun cu exteriorul spre poarta mea, încerc să văd ce poți tu ca fundaș dreapta, cum alergi, dacă ai viteză… Că acolo simți, nu ca la televizor când vezi meciurile.

Hai să vedem ce pot să fac, te iau să te driblez, în primă fază nu pot… Mai dă-mi o dată mingea, că băiatul are talent, că de aia lovește mingea așa de la 25 de metri și a câștigat câteva meciuri la Steaua prin minutul 90… Și o mai iau o dată și văd că tu ești mai puternic decât mine, ca atitudine, văd din minutul 15 că nu pot să te driblez, că ești bun și ai viteză.

Bă, eu atunci ce fac? Îl iau pe domnul Olaru și îi spun așa: «La următoarea minge, facem un-doi» și eu fug în spatele tău și fug până mâine. Încerc să văd ce putem noi doi să facem.

L-am văzut o repriză cu Finlanda, nu a făcut nimic. Este vorba de atitudine, nu de calitatea lui, de felul cum joacă. Pentru că are calitate, oprește bine mingea, are control la ea. Mai mult, era să facă și un penalty la noi în careu la meciul cu Finlanda”, și-a încheiat Adi Ilie caracterizarea lui Octavian Popescu.