Mihai Stoichiță își aduce foarte bine aminte ce le-a spus jucătorilor de la în care a stat pe banca echipei lui Gigi Becali. Oficialul FRF i-a antrenat ultima dată pe “roș-albaștri” în anul 2012.

Dezvăluirea lui Mihai Stoichiță de la ultimul meci antrenat la FCSB: “Asta le-am zis în avion”

În 2012, directorul tehnic al FRF a stat doar 11 partide ca antrenor al “roș-albaștrilor” după care a ales să plece la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova. Mihai Stoichiță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA și ce le-a spus fotbaliștilor după ultimul meci în care a antrenat FCSB.

ADVERTISEMENT

Oficialul FRF a găsit atunci o echipă foarte bună, cu mulți jucători care evoluau la echipele naționale și care reprezentau un lot valoros pentru România. Mihai Stoichiță susține că a prevăzut perioada foarte bună pe care echipa urma să o aibă. FCSB a câștigat titlul consecutiv în următoarele trei sezoane, plus alte 3 trofee interne.

“Eu am plecat de la Steaua (n.r. FCSB) în 2012, atunci când a venit Reghe. Așa ne-am înțeles. Indiferent de ce s-ar fi întâmplat, fiecare își vedea de drum.

ADVERTISEMENT

Ultimul meci a fost cu CFR Cluj 1-1, când ne-au egalat ei în ultima secundă. Eu urma să plec la Tiraspol și în avion, când ne-am întors, v-am zis că nu o să mai aveți adversar în România. Îmi aduc aminte ca acum.

Au venit la mine Chipciu și Vlad și mi-au zis că poate mă răzgândesc, dar nu era cazul. Le-am zis că nu o să mai aibă adversar și așa a fost. Au rămas Gardoș, Chiricheș, Martinovic. Iliev și Geraldo au plecat.

ADVERTISEMENT

Râpă a jucat la echipa națională, Papp la fel și parcă a marcat o dublă cu Irlanda de Nord. Au fost mulți jucători din lot care erau le echipa națională atunci”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță a dezvăluit ce poreclă i-a dat Elias Charalambous: “Așa îmi spune când ne vedem”

Mihai Stoichiță a povestit cum s-a întâlnit cu antrenorul de la FCSB. Oficialul FRF a susținut că când Stoichiță antrena în Cipru și care are legătură cu sistemul de joc folosit de fostul tehnician.

ADVERTISEMENT

Pe lângă caracterizarea pozitivă pe care i-a făcut-o directorul tehnic de la FRF lui Charalambous, acesta a confirmat și ceea ce a spus Răzvan Burleanu despre antrenorul lui FCSB. Stoichiță mărturisește că, într-adevăr, cipriotul este printre puținii tehnicieni din România care merge la meciurile echipelor naționale de juniori.

“Charalambous e un băiat foarte educat. Eu îl știu din Cipru, când juca acolo și când am stat eu 4 ani pe acolo. A fost un jucător excepțional la nivelul Ciprului. Pentru Cipru a fost unul dintre cei mai buni jucători.

Are și un caracter frumos. De când a venit FCSB am vorbit de mai multe ori cu el. El îmi zice mie ‘Mister 3-4-3’. Când m-am dus în Cipru eu am implementat acest sistem și a fost o noutate pentru ei.

Aseară am stat de vorbă cu un prieten de-al lui din Cipru, un agent care a venit special pentru acest meci. Un foarte bun prieten de-al lui Elias. Și acolo m-am întâlnit cu el. Vine cu Pintilii la toate meciurile de la naționalele de juniori”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță, despre ultimul meci în care a antrenat FCSB