Dezvăluirea sportivei care până la 27 de ani a făcut 49 de milioane de dolari! “E important să jelești și să plângi!”

Una dintre cele mai puternice sportive din lume și-a deschis sufletul și a mărturisit ce a ajutat-o să ajungă în top, după o încercare personală care ar fi putut să o ruineze
Catalin Oprea
15.04.2026 | 08:22
Aryna Sabalenka este numărul 1 în tenisul feminin FOTO X
Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial în tenisul feminin, a acordat un interviu revistei Esquire, apărând pe coperta acesteia îmbrăcată într-o haină de blană albastră și pantofi cu toc înalt. Ea a dezvăluit că dacă nu ar fi o foarte bună jucătoare de tenis, ar fi putut practica boxul sau ar fi fost fotomodel.

Aryna Sabalenka crede că ar fi bună la box

Cariera și viața personală a Arynei Sabalenka au cunoscut o ascensiune fulminantă în ultimii ani. În septembrie, ea a câștigat al doilea titlu consecutiv la US Open și al patrulea titlu de Grand Slam din carieră. Apoi, în martie, ea și-a anunțat logodna cu antreprenorul Georgios Frangulis și le-a arătat fanilor săi un inel împodobit cu diamante.

Sabalenka este cunoscută pentru comportamentul său plin de pasiune pe teren și a dezvăluit că este o fire războinică. Asta a ajutat-o să câștige până la 27 de ani peste 49 de milioane de dolari doar din tenis. Averea ei este însă mult mai mare grație contractelor de publicitate. Sabalenka este vânată de marile companii, care vor să profite de imaginea sa.

Pe teren, sunt destul de agresivă, destul de emotivă, ceea ce trebuie să fiu pentru a da ce am mai bun în tenis. În afara terenului, sunt o persoană complet diferită”, a mărturisit sportiva. „Până la sfârșitul vieții, va trebui să fac ceva în care să fiu la fel de agresivă – poate box– pentru că simt că așa pot să echilibrez foarte bine aceste două personalități”, a mărturisit Sabalenka pentru Esquire.

Agresivitatea a fost moștenită de la tatăl ei

Ea încearcă să-și țină sub control agresivitatea și să o canalizeze în direcția potrivită. „Voi fi întotdeauna eu”, a spus ea. „Dar există o limită pe care nu o poți depăși, dincolo de care devii o persoană îngrozitoare”, crede sportiva din Belarus. Agresivitatea ei este o trăsătură pe care a moștenit-o de la tatăl Sergei. Acesta a fost un star al hocheiului profesionist și a jucat pentru Belarus, dar a murit neașteptat de meningită, la vârsta de 43 de ani, în 2019.

Sabalenka a vorbit deschis despre modul în care moartea sa subită a inspirat-o să meargă mai departe și să realizeze ceva în tenis. „El m-a învățat să rămân puternică indiferent de situație, să fiu pozitivă indiferent de situație, să mă bucur de viață indiferent de situație”, a spus ea.„Tata nu și-a dat seama că era un exemplu bun, pentru că și el se confrunta cu multe suișuri și coborâșuri. Lupta mereu, și de aceea am un spirit de luptă foarte puternic pe teren”, și-a amintit Aryna.

Aryna Sabalenka a realizat un pictorial superb pentru Esquire FOTO faceboo/esquire

E din Belarus, dar trăiește la Miami

„Când treci printr-o pierdere, este important să-ți faci treaba, să te distragi. În același timp, este important să jelești, să plângi, să treci prin emoții. Nu ține niciodată totul în tine, pentru că te va distruge din interior. Am lăsat totul să treacă, dar am reușit să ies pe teren și să mă antrenez”, a punctat Sabalenka.

Pictorialul realizat de Sabalenka este spectaculos. Într-una dintre fotografii, ea a făcut semnul păcii în timp ce purta o rochie Versace, purtând un ceas al producătorului elvețian Audemars Piguet. Sabalenka, care e născută și crescută în Belarus, dar trăiește la Miami, a fost întrebată de multe ori ce părere are despre invazia Rusiei în Ucraina și deși nu a condamnat regimul Putin a spus că susține pacea în orice colt al lumii.

