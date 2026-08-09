Dezvăluirea tulburătoare a lui Lionel Messi, înainte ca tatăl lui să moară: „Pentru el, niciodată nu am jucat bine”

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Lionel Messi (39 de ani) și-a pierdut tatăl, pe Jorge, care a decedat din cauza unui cancer pancreatic la vârsta de 68 de ani. Puțină lume știe însă cât de influent a fost, de fapt, părintele lui Leo, atât în viața, cât și în cariera megastarului argentinian.

Cine a fost, de fapt, Jorge Messi

Lionel Messi și-a pierdut tatăl pe 8 august 2026. Jorge Messi avea 68 de ani în momentul în care . Pentru octuplul „Balon de Aur”, Jorge a fost mai mult decât un părinte. I-a fost prieten, agent, cel mai fidel consilier și o sursă de sprijin necondiționat.

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Înainte ca Leo să ajungă la Barcelona, la vârsta de 13 ani, Jorge lucra ca muncitor din industria metalurgică din Rosario. El, cu acordul soției sale, Celia, care era menajeră cu jumătate de normă, și-a părăsit temporar familia și locul de muncă pentru a zbura în Catalonia. Acolo, Jorge Messi s-a înțeles cu FC Barcelona, club care avea să îl primească pe Leo și să îi plătească tratamentul, pentru că, la vârsta de 11 ani, fotbalistul fusese diagnosticat cu un deficit de hormon de creștere. Impresionată de calitățile lui Leo, gruparea blaugrana l-a luat imediat pe puști, care s-a mutat în Spania cu toată familia.

Omul cu care Lionel Messi a plecat la Barcelona

În 2025, cu un an înainte ca Jorge Messi să moară, Lionel Messi a evocat, într-un interviu acordat postului LuzuTV, sacrificiile pe care le-a făcut tatăl său. „Tata se trezea la 4 dimineața și se întorcea acasă la 9 seara pentru cină, practic în fiecare zi. Nu ne vedeam prea des, dar când o făceam, se bucura de compania mea. Nu m-a certat niciodată”, dezvăluia vicecampionul mondial.

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Lionel Messi, octuplu „Balon de Aur” și campion mondial cu naționala Argentinei în 2022, nu ar fi fost cine este astăzi fără ajutorul lui Jorge. Până ca întreaga familie să se mute în Spania după transferul la Barcelona, alături de Leo a rămas doar Jorge. Astfel, începutul aventurii europene n-a fost deloc simplu pentru Leo, care plângea de dorul mamei sale și a celor trei frați ai săi. O făcea însă singur, pentru că nu voia ca tatăl său să îl vadă. La un moment dat, Jorge i-a oferit fiului său posibilitatea de a alege între a rămâne Spania și să continue lupta pentru visul său sau să se întoarcă în Argentina. Messi a ales să rămână, iar restul e deja istorie.

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Jorge Messi nu a fost mulțumit niciodată de fotbalistul Leo

Jorge Messi a fost omul care l-a privit întotdeauna pe Leo dincolo de trofee și statistici. Pentru el, Leo nu a fost niciodată doar superstarul pe care îl vedea întreaga lume. A fost fiul său. Iar Messi a făcut o mărturisire care, , capătă o încărcătură cu totul specială. În interviul acordat celor de la LuzuTV, Lionel Messi a vorbit deschis despre relația cu tatăl său. Vicecampionul mondial a explicat că Jorge a fost extrem de exigent cu el și că, indiferent cât de bine juca Leo, tatăl său găsea întotdeauna ceva care putea fi îmbunătățit, chiar și după ce fiul său a reușit performanțe uriașe, precum cele opt „Baloane de Aur”, trofee UEFA Champions League sau Campionatul Mondial din 2022. „Pentru el, niciodată nu am jucat suficient de bine”, a mărturisit Leo Messi.

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Messi avea nevoie de aprobarea tatălui său

Poate cea mai emoționantă parte a mărturisirii făcute de superstarul argentinian este aceea în care povestește cât de mult a contat pentru el părerea lui Jorge: „Întotdeauna am avut nevoie de aprobarea sau de părerea tatălui meu”, a dezvăluit Messi, care a recunoscut că tatăl său a fost persoana de la care căuta validare chiar și când a ajuns să fie cel mai bun jucător din toate timpurile. Cu toate acestea, în ochii lui Jorge, Leo rămăsese fiul său, un fotbalist care putea întotdeauna să mai facă ceva.