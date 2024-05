Dezvăluiri-bombă despre modul cum Primăria Generală administrează Arena Națională: „Plăteau 50 de lei doar ca să deschidă calculatorul!”

Invitat special la Sport și Politcă, Sebastian Burduja a oferit dezvăluiri despre modul în care este administrată Arena Națională. Președintele PNL București a spus la cât se ridică costurile de mentenanță plătite de Primăria Generală.

Sebastian Burduja, dezvăluiri-bombă despre modul cum Primăria Generală administrează Arena Națională: „Mentenanță de 10 milioane de euro!”

Sebastian Burduja s-a aflat în tribunele . Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei a spus cum a trăit din peluză la „Sport și Politică”, emisiune în direct pe .

„Arena Națională este o altă chestiune care mă taie pe suflet. La meciul Generației de Aur am stat în peluză, am luat 30 de tineri de la liberali, așa mi se pare cel mai frumos. Acolo trăiești, acolo se fac valuri. Nu ai cum să nu îl iubești cel mai tare pe Gică Hagi, dar am fost fan Dorinel Munteanu.

Am jucat cu 8 pe tricou. Nu m-a interesat în lojă, cum să trăiești un meci adevărat în lojă, nici valurile nu au farmec. Când ești copil te marchează mai mult nopțile de la Mondialul din ′94, când ne trezeam în crucea nopții și săream de bucurie în pat.

Nu ai cum să uiți, nu ai cum să uiți nici ieșirea lui Florin Prunea cu Suedia. Dacă te duceai la meci ai fi văzut că 55.000 de oameni s-au uitat la o tabelă cu găuri negre mari pe ea. E stricată, de ce e stricată? Pentru că mentenanță Arenei Naționale în momentul ăsta nu este efectuată așa cum trebuie”, a spus Burduja.

Sebastian Burduja: „Costă 50 de lei să pornească un calculator și 50 să îl oprească”

Președintele PNL București a dezvăluit ce . Acesta a spus și cum a câștigat licitația firma care se ocupă de mentananța Arenei Naționale.

„Din 2018 până în 2023, mentenanța este asigurată de o companie a Primăriei. O face Primăria cu 10 milioane de euro pe toți anii ăștia, au avut un contract. Ca să pornească calculatorul este 50 de lei pe zi, atât a plătit Primăria la firma ei. 50 de lei pornirea și 50 de lei oprirea, nu e glumă.

În februarie 2023, Nicușor a zis că nu îi place de propria companie și vreau să o scot la licitație. Doamne ajută, poate găsește o firmă privată care face treaba mai bine și mai ieftin. Se prezintă patru firme, firma Primăriei vine la licitație și încă trei privați.

Firma Primăriei cu prețul cel mai mic este descalificată, motivul: preț prea mic. Mai descalifică doi privați din varii motive, rămâne un singur privat cu prețul cel mai mare, 14 milioane de euro. Firma Primăriei se duce la consiliul care soluționează contestațiile și îi dă dreptate”, a declarat candidatul PNL la Primărie Capitalei.

„Firma care a câștigat a început să fure oameni de la Primărie”

„În loc să semneze cu prețul cel mai mic cu cei care și-au făcut treaba. Găsește o chichiță, o descalifică și semnează cu ăla cu prețul cel mai mare. Chestia asta s-a întâmplat între Crăciun și Anul Nou, în patru zile dintre care două lucrătoare s-a semnat acest contract.

S-a semnat pe patru zile din an, după care în interiorul celor patru zile s-a semnat un act adițional pe patru luni. Acum vin și fac o negociere directă doar cu firma câștigătoare. Mi se pare complet absurd. A rămas singură în competiție, Primăria și-a eliminat și propria companie.

Pot să compar 14 cu 10, tunul e de 4 milioane de lei. Diferența e de aproape un milion de euro, puteau să fie și 100.000 de euro, pentru mine este un principiu. Firma care a câștigat nu avea oameni, a început să fure oameni de la firma Primăriei”, a mai spus președintele PNL București.

De ce sunt BECURI LIPSA in TABELA de pe Arena Nationala | DEZVALUIRI despre MENTENANTA