Dezvăluiri bombă din vestiarul FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi: „Era o situație limită! La fiecare meci am avut senzația că se poate încheia”

Antrenorul care o va conduce pe FCSB în meciul cu Petrolul a oferit detalii despre situația din vestiar. Ce s-a întâmplat în mandatul lui Mirel Rădoi și cum au reacționat jucătorii după plecarea sa.
Bogdan Mariș
23.04.2026 | 16:32
Dezvăluiri bombă din vestiarul FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi. FOTO: colaj Fanatik
Lucian Filip (35 de ani) și Alin Stoica o vor conduce pe FCSB în meciul cu Petrolul, care sosește la doar 3 zile după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa pentru a semna cu Gaziantep. Fostul mijlocaș, care a mai condus echipa și în 2023, a vorbit despre atmosfera din vestiar și a oferit detalii din culise despre situația de la club.

Lucian Filip a dezvăluit că plecarea lui Mirel Rădoi nu a reprezentat un șoc atât de mare, deoarece situația de la club nu era una liniștită în mandatul tehnicianului. „A fost o surpriză, dar nu mare. Am avut senzația la fiecare meci că se poate încheia colaborarea între antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, unde s-au făcut performanțe cu Elias și Pintilii, și am fost prezent și cu Mirel Rădoi, am fost parte la toate antrenamentele, ne dorim să suplinim absența unui antrenor cu licența PRO.

Din declarațiile patronului și antrenorului erau unele chestii care nu se legau, cum a fost cazul lui Chiricheș. Unde patronul a zis că nu vrea să-l mai vadă, iar antrenorul l-a introdus în teren. Era o situație limită. Băieții sunt bine. Nu văd de ce nu ar fi bine. Venim după rezultate bune, trebuie să avem același joc ofensiv și, bineînțeles, să ne atingem obiectivul”, a afirmat fostul mijlocaș al FCSB-ului la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul. Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK, pe 19 aprilie.

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului după plecarea lui Mirel Rădoi

Lucian Filip a vorbit mai apoi și despre situația actuală din vestiar. „Mirel Rădoi a avut metode diferite. Noi, pentru a nu bulversa jucătorii, nu vreau să schimbăm prea multe. Nu ar fi ok să schimbăm și noi. O să vină un antrenor, probabil o să schimbe și el. Cred că prea multe schimbări ar influența jucătorii.

Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”

Cred că senzația pe care eu am avut-o față de această despărțire, cred că și jucătorii au avut-o. Din exterior, din ce am văzut eu, și ei se așteptau. Nu știu dacă și-a luat Mirel Rădoi la revedere de la jucători. Am fost preocupat să pregătim următorul meci”, a declarat acesta înainte de meciul cu Petrolul, care se va disputa vineri, de la ora 20:30. Tehnicianul ploieștenilor, Mehmet Topal, a prefațat la rândul său jocul.

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o...
Digisport.ro
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”

Lucian Filip, la al doilea mandat de interimar pe banca FCSB-ului

Lucian Filip a mai condus-o pe FCSB din postura de interimar în martie 2023, într-o perioadă în care echipa nu avea antrenor principal, după plecarea lui Leo Strizu, iar Mihai Pintilii era suspendat. Acesta a jucat rolul de „principal” timp de 3 meciuri, 1-3 cu UTA, 1-0 cu Sepsi și 1-1 cu Universitatea Craiova, înainte ca echipa să fie preluată de Elias Charalambous.

Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că...
Fanatik
Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că nu oamenii de handbal îşi vor decide viitorul”
WTA Madrid 2026. Jaqueline Cristian, calificată în turul 3 după o revenire fabuloasă!...
Fanatik
WTA Madrid 2026. Jaqueline Cristian, calificată în turul 3 după o revenire fabuloasă! Românca a salvat 3 mingi de meci și ar putea întâlni liderul mondial
Barcelona a confirmat verdictul dur cu privire la accidentarea lui Lamine Yamal! Ce...
Fanatik
Barcelona a confirmat verdictul dur cu privire la accidentarea lui Lamine Yamal! Ce se întâmplă cu Cupa Mondială. Update
Parteneri
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem...
iamsport.ro
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem imbecili. Chiar avem față de papagali?'
