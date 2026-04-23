Dezvăluiri bombă din vestiarul FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi: „Era o situație limită! La fiecare meci am avut senzația că se poate încheia”

Lucian Filip (35 de ani) și Alin Stoica o vor conduce pe FCSB în meciul cu Petrolul, care sosește la doar 3 zile după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa pentru a semna cu Gaziantep. Fostul mijlocaș, care a mai condus echipa și în 2023, a vorbit despre atmosfera din vestiar și a oferit detalii din culise despre situația de la club.

Dezvăluiri bombă din vestiarul FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi

Lucian Filip a dezvăluit că plecarea lui Mirel Rădoi nu a reprezentat un șoc atât de mare, deoarece situația de la club nu era una liniștită în mandatul tehnicianului. „A fost o surpriză, dar nu mare. Am avut senzația la fiecare meci că se poate încheia colaborarea între antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, unde s-au făcut performanțe cu Elias și Pintilii, și am fost prezent și cu Mirel Rădoi, am fost parte la toate antrenamentele, ne dorim să suplinim absența unui antrenor cu licența PRO.

Din declarațiile patronului și antrenorului erau unele chestii care nu se legau, cum a fost cazul lui Chiricheș. Unde patronul a zis că nu vrea să-l mai vadă, iar antrenorul l-a introdus în teren. Era o situație limită. Băieții sunt bine. Nu văd de ce nu ar fi bine. Venim după rezultate bune, trebuie să avem același joc ofensiv și, bineînțeles, să ne atingem obiectivul”, a afirmat fostul mijlocaș al FCSB-ului la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul. .

Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului după plecarea lui Mirel Rădoi

Lucian Filip a vorbit mai apoi și despre situația actuală din vestiar. „Mirel Rădoi a avut metode diferite. Noi, pentru a nu bulversa jucătorii, nu vreau să schimbăm prea multe. Nu ar fi ok să schimbăm și noi. O să vină un antrenor, probabil o să schimbe și el. Cred că prea multe schimbări ar influența jucătorii.

Cred că senzația pe care eu am avut-o față de această despărțire, cred că și jucătorii au avut-o. Din exterior, din ce am văzut eu, și ei se așteptau. Nu știu dacă și-a luat Mirel Rădoi la revedere de la jucători. Am fost preocupat să pregătim următorul meci”, a declarat acesta înainte de meciul cu Petrolul, care se va disputa vineri, de la ora 20:30. .

Lucian Filip, la al doilea mandat de interimar pe banca FCSB-ului

Lucian Filip a mai condus-o pe FCSB din postura de interimar în martie 2023, într-o perioadă în care echipa nu avea antrenor principal, după plecarea lui Leo Strizu, iar Mihai Pintilii era suspendat. Acesta a jucat rolul de „principal” timp de 3 meciuri, 1-3 cu UTA, 1-0 cu Sepsi și 1-1 cu Universitatea Craiova, înainte ca echipa să fie preluată de Elias Charalambous.