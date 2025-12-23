Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988

ADVERTISEMENT

Invitat permanent al lui Horia Ivanovici la „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a povestit cum au stat lucrurile la finala de poveste a Cupei României din 1988.

Cât de mult l-a influențat Corneliu Vadim Tudor pe Valentin Ceaușescu în scoaterea echipei de pe teren la Steaua – Dinamo în 1988

Steaua și Dinamo se înfruntau pe teren pentru trofeu, dar, până la urmă niciuna dintre ele nu avea să-l câștige. a dat ordinul ca „militarii” să iasă de pe teren înainte de flueirul de final, după o decizie controversată de arbitraj.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, s-a vehiculat că Valentin Ceaușescu a primit „sprijin” de la Corneliu Vadim Tudor în luarea acestei decizii radicale. Iar Horia Ivanovici a vrut să facă lumină și l-a întrebat frontal pe Dumitru Dragomir, personaj important în fotbalul românesc la momentul respectiv. „E adevărat că în 1988, el (n.r. – Corneliu Vadim Tudor) i-a spus lui Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren?”.

După un răspuns afirmativ, Dumitru Dragomir a încercat să se evite să dea mai multe detalii. „Nu știu, ce a fost a trecut. L-a influențat un picuț, dar nu mult”, s-a rezumat să spună Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Puterea lui Vadin Tudor în sfera comunistă

Dumitru Dragomir a povestit apoi cum stăteau lucrurile, de fapt, în anii de final ai comunismului. Ce influență avea Vadim Tudor, dar și celelalte condeie cu greutate din presa vremii.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost prieten cu ei, cu toți ăstia, pe timpul comuniștilor. Am plecat cu ei în străinătate, eu i-am luat, că ei nu ieșiseră niciodată. Pe nea Jean Barbu l-am luat cu mine prin toată Europa, pe Vadim la fel… Ălora le era frică și de Păunescu, și de Vadim, și de Eugen Barbu, și de Fănuș Neagu. Știau să le dea untul să-l pună pe pâine… Vadim a fost un titan”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Ce s-a întâmplat la Steaua – Dinamo, în finala Cupei din 1998

Finala Cupei României din 1988, dintre Steaua și Dinamo, rămâne singura fără câștigătoare. Pe teren, . Fotbaliștii de la Steaua au părăsit terenul înaintea fluierului final. Dinamo și-a „decernat” singură trofeul, care i-a fost retras în urma unui ordin de la Nicolae Ceaușescu însuși și acordat Stelei. După Revoluție, Steaua a renunțat la trofeu, dar Dinamo nu a vrut să-l primească. Și FRF a anulat, practic, acea ediție.

ADVERTISEMENT

Scânteia care a aprins conflictul între Steaua și Dinamo a fost un gol marcat de Gabi Balint, pe final de meci, la scorul de 1-1. „Militarii” deschiseseră scorul, Răducioiu egalase pentru Dinamo. Balint a marcat, arbitrul a arătat centrul terenului, dar tușierul a indicat ofsaid. Și totul a explodat pe teren. După mai mulți ani, s-a demonstrat că, într-adevăr, Gabi Balint era în afara jocului în momentul în care marcase.

Cine a fost Corneliu Vadim Tudor

Corneliu Vadim Tudor, 1949-2015, a fost o figură marcantă a politicii românești post-decembriste. Ba chiar, la alegerile din 2000, a fost la un pas să devină președintele țării. A rămas în memoria colectivă din pricina scandalurilor în care a fost implicat și pentru declarațiile sale fără perdea.

Înainte de 1989, Vadim Tudor era un condei important și, totodată, un apropiat al fenomenului fotbalistic, pe marginea căruia scria deseori. A debutat în presă în anul 1972.