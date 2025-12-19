Sport

Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Gino Iorgulescu îl cunoaște bine pe „Bursuc” și a dezvăluit că nu a mai putut vorbi cu el în ultima vreme
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 07:40
Dezvaluiri cutremuratoare despre boala lui Dan Petrescu Face chimioterapie E foarte grav
ULTIMA ORĂ
Dezvăluiri cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „E foarte grav! Face chimioterapie”. FOTO: sportpictures.eu
Dan Petrescu (57 de ani) s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate. Ele au fost comentate și de actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

Starea de sănătate a lui Dan Petrescu se înrăutățește

Dan Petrescu a dispărut pentru moment din fotbal. „Bursucul” nu a mai activat nicăieri după ce a plecat de la CFR Cluj, în august 2025. Veștile despre fostul antrenor al vicecampioanei nu sunt deloc îmbucurătoare.

Gino Iorgulescu a vorbit despre Dan Petrescu, cel care i-a fost jucător și antrenor în perioada în care actualul șef LPF era patron la FC Național.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (n.n. când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine.

Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit prosport.ro.

Dan Petrescu face chimioterapie

Gino Iorgulescu lasă de înțeles că situația lui Dan Petrescu s-ar putea complica. În plus, nu este exclus ca acesta să facă și chimioterapie pentru a trece peste această perioadă delicată. „Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a adăugat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

Ofertă de 3 milioane de euro pe an pentru Dan Petrescu

Deși este inactiv din luna august, de când a plecat de la CFR Cluj, în urma eșecului cu Hacken, scor 2-7, „Bursucul” nu duce lipsă de oferte. Giovanni Becali a dezvăluit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW că tehnicianul a avut o ofertă bombă să revină pe banca tehnică.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia”, a transmis Ioan Becali.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
