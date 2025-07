Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele clipe din viața lui Felix Baumgartner: „S-a prăbușit ca o rachetă”

Ultimele clipe din viața lui Felix Baumgartner au fost surprinse de Giuseppe Frigerio, un italian originar din localitatea Erba, întâmplător un angajat al serviciului de urgență de tip 112 din Italia, aflat însă în vacanță în momentul respectiv, chiar în Porto Sant’Elpidio din regiunea Marche, unde s-a petrecut tragedia iubitului Mihaelei Rădulescu.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Felix Baumgartner, făcute de martorul ocular al tragediei din Italia

El era cazat chiar la „Le Mimose Family Resort”, hotelul în curtea căruia austriacul în vârstă de 56 de ani, parașutist foarte cunoscut în lumea sporturilor extreme, intrat în Cartea Recordurilor în 2012 după ce a sărit din stratosfera Terrei, adică de la peste 39.000 de metri altitudine, s-a prăbușit „ca o rachetă” între două piscine în timp ce efectua un zbor cu o parapantă motorizată.

Giuseppe Frigerio a povestit cum a încercat să îi acorde primul ajutor lui Baumgartner alături de o asistentă medicală din Milano, cazată de asemenea atunci în resortul respectiv, după ce primul instinct al său a fost să apeleze numărul de urgență.

ADVERTISEMENT

În primă fază s-a crezut că Felix Baumgartner a suferit un episod cardiac în aer, chestiune despre care s-a spus că ar fi condus la prăbușirea sa. Doar că după autopsie s-a stabilit că inima lui se afla în stare bună în acele ultime clipe ale sale și se crede deci că moartea s-ar fi produs de fapt

„O parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale resortului”

Astfel, a început să se ancheteze varianta conform căreia prăbușirea necontrolată a fostului sportiv austriac

ADVERTISEMENT

„Eram în Marche pentru o săptămână de vacanță. În acea după-amiază voiam să particip la un turneu de darts programat la ora 16. Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului: la ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale resortului.

ADVERTISEMENT

I-am spus operatorului că bărbatul căzut părea inconștient și respira greu, iar ei au mobilizat imediat ambulanțele și elicopterul.

ADVERTISEMENT

Eu și o asistentă medicală din Milano, și ea oaspete în stațiune, l-am eliberat din dispozitivul motor și am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop.

În accident a fost rănită și o animatoare a complexului. Din fericire, a suferit doar o rană superficială, dar a fost totuși dusă la spital. S-a speriat foarte tare. Pentru mine, în clipa aia se încheiase vacanța.

(n.r. Când a auzit la radio că victima era Felix Baumgartner) Abia în acel moment am înțeles că era vorba de bărbatul pe care încercasem să îl salvez în sat. La radio s-a vorbit despre posibile probleme la inimă, asta am crezut și eu când am văzut scena, pentru că bărbatul părea că nu a reacționat deloc la cădere”, a spus bărbatul, citat de publicația italiană