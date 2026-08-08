Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele zile din viața lui Diego Maradona: „Nu voia să se dea jos din pat, nu voia să mănânce și nu voia să se spele”

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Diego Maradona a decedat în circumstanțe controversate în 2020, la vârsta de 60 de ani, iar procesul în care șapte cadre medicale sunt acuzate de neglijență criminală și omor este în plină desfășurare, fiind reluat în aprilie 2026. Prezent la tribunal, fostul maseur al lui Diego Maradona, Nicolas Taffarel, a dezvăluit mai multe detalii incredibile.

Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele zile din viața lui Diego Maradona

Maseurul a dezvăluit în ce stare se afla Diego Maradona în ultimele zile din viață. Acesta a scos în evidență faptul că i-a avertizat pe medici cu privire la problemele cu care se confrunta legendarul „decar”, însă aceștia nu au intervenit. „Nu voia să se dea jos din pat, nu voia să mănânce și nu voia să se spele. Le-am spus medicilor să îl urmărească în fiecare zi.

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Le-am spus că are probleme, dar nu am văzut nicio acțiune concretă sau vreo rezolvare rapidă. Îi erau umflate picioarele. Medicii mi-au spus să stau liniștit, că aceste lucruri vor trece. Când ești neliniștit, ai încredere în ei, îți spui că va trece, că totul se va rezolva. Dar nu s-a întâmplat asta”, a spus Nicolas Taffarel, conform .

Maseurul lui Diego Maradona, discuție incredibilă cu legendarul fotbalist cu o zi înainte de moartea sa

Ultima conversație dintre Diego Maradona și maseurul său a avut loc pe 24 noiembrie 2020, cu o zi înainte de decesul legendarului „decar”. Nicolas Taffarel i-a propus lui Diego Maradona să se întâlnească pentru a bea mate, o băutură tradițională din America de Sud, însă fostul mare fotbalist a refuzat: „Mi-a spus ‘Nu vreau nimic, Taffita, e destul’.

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L-am întrebat ‘Ce vrei să spui, cum adică e destul?’. Mi-a spus ‘Nimic. E destul’”. Expresia la care se referă maseurul este „ya esta”, care poate fi interpretată atât ca „este în regulă”, cât și ca „s-a terminat”. .

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Dincolo de acest proces, numele lui Diego Maradona a revenit în prim-plan în această vară cu ocazia Cupei Mondiale desfășurate în SUA, Canada și Mexic. În semifinale, Argentina a întâlnit Anglia, iar . La prima reușită, acesta a împins balonul în poartă cu mâna, iar cea de-a doua a venit la capătul unei curse fabuloase, care a primit premiul pentru „Golul secolului” în 2002.