Dezvăluiri cutremurătoare după incendiul devastator din Macedonia de Nord: „Era singurul meu copil și a murit. Oamenii se călcau în picioare”

Macedonia de Nord este în doliu după tragedia din orașul Kocani, unde cel puțin 59 de oameni au murit într-un i t. Peste 150 de persoane au fost rănite, iar mărturiile supraviețuitorilor sunt copleșitoare.

Incendiul devastator din Macedonia de Nord: Mărturisiri dureroase: „Era singurul meu copil și a murit”

Familiile victimelor trăiesc ore de groază în fața spitalelor, încercând să afle vești despre cei dragi. Pentru unii, acest incendiu le-a răpit cele mai dragi ființe din viața lor, iar părinții copiilor decedați se confruntă cu o durere de nedescris.

„Era singurul meu copil și a murit. Ce îmi mai rămâne în viață? Nu mai am pentru ce să trăiesc”, a spus Dragi Stojanov, un tată îndurerat care și-a pierdut fiul, Tomce, în vârstă de 21 de ani.

Tânărul se afla în club atunci când artificiile folosite pe scenă au aprins acoperișul, declanșând haosul. Tatăl băiatului a declarat că autoritățile nu au putut nici măcar să scoată trupurile copiilor arși, menționând, înspăimântat și îndurerat, că erau cadavre peste tot.

„Oamenii au început să calce peste mine”

O supraviețuitoare a povestit momentele de panică prin care a trecut în momentul când a izbucnit incendiul. Potrivit acestuia, când flăcările și-au făcut apariția, s-a creat un haos de nedescris. Toți oamenii au început să țipe și să încerce să iasă din încăpere, lucru foarte greu de făcut, ținând cont că era o singură ieșire, iar în interior erau 1.500 de oameni.

„Toți au început să se împingă unii pe alții. Nu știu cum, dar am ajuns la pământ și oamenii au început să calce peste mine. Am reușit să ies, dar acum îmi caut sora. Nu este în niciun spital”, a spus tânăra, sub protecția anonimatului.

Au fost emise patru mandate de arestare

Un alt supraviețuitor a povestit cum , imediat după ce artificiile de pe scenă au aprins polistirenul de pe tavan. Potrivit acestuia, s-a auzit o explozie iar acoperișul clubului s-a prăbușit. Toată lumea a alergat spre singura ușă de intrare și ieșire, însă unii nu au mai apucat să se salveze.

Potrivit Reuters, în urma acestei tragedii au fost arestate 20 de persoane, inclusiv oficiali din cadrul Guvernului, dar și managerul clubului de noapte care nu avea o licență legală. Mai mult decât atât, ministrul de Interne a declarat că acest caz poate fi unul de mită și corupție.