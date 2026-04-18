Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”

În februarie 2020, Adrian Petre, 28 de ani, semna cu FCSB pentru o sumă uriașă, de 800.000 de euro. Din păcate pentru el, dar și pentru campioana din ultimii doi ani, mutarea nu a fost deloc una reușită. Atacantul nu s-a adaptat și nu a confirmat investiția. Fostul jucător al roș-albaștrilor a ajuns, în prezent, în Liga a 3-a. Aici, numele său a apărut în scandalul meciurilor aranjate de la Păulești. Nu a fost acuzat de nimic, însă a participat la audieri.

Ce a spus Adrian Petre după ce a fost audiat în scandalul meciurilor trucate de la CS Păulești

În vara lui 2025, după o aventură nereușită la Concordia Chiajna, Adrian Petre surprindea pe toată lumea și semna cu gruparea de Liga a 3-a CS Păulești. Fostul atacant de la FCSB a fost în lotul echipei prahovene în perioada în care se crede că formația prahoveană ar fi trucat meciuri pentru câștiguri substanțiale la pariuri sportive. Dat fiind acest aspect, tânărul a fost chemat la audieri la sediul FRF.

Trebuie subliniat clar faptul că numele lui , dar nu ca suspect principal sau acuzat direct de participare la aranjamente. Acesta a fost doar audiat. În februarie, el s-a apărat: ”Eu, personal, nu am fost implicat. Pentru că dacă eram, nu cred că Poliția mă ierta pe mine. Sincer, nu știam de chestiile astea”.

În ciuda acuzațiilor extrem de grave, jucătorul din eșalonul trei al fotbalului interne afirma că el nu a simțit că ar juca într-un meci aranjat. ”(n.r. – Ai simțit meciuri cu o desfășurare ciudată.) Nu am simțit nimic, pentru că am pierdut foarte puține meciuri (n.r. – În primele 17 meciuri ale acestui sezon de Liga 3, CS Păulești are nouă victorii și câte patru egaluri și înfrângeri). Se întâmplă să pierzi, eram conștient că o să și pierdem, nu poți să câștigi toate meciurile”, spunea Petre în februarie, pentru .

Șocul trăit de fostul jucător de la FCSB, Adrian Petre, după revenirea de la Survivor

Pe . Fostul jucător de la FCSB fusese plecat o perioadă în Republica Dominicană, acolo unde se filmează acest show de televiziune. Fotbalistul povestește că lucrurile s-au intensificat imediat după ce el a revenit în țară. Recunoaște că a trăit un haos.

”Scandalul pariurilor de la Păulești a început exact când m-am întors acasă, de la Survivor. M-a luat și pe mine prin surprindere. A fost un haos… Nu știam ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Eu sunt la echipă din vara trecută, de la începutul sezonului. A fost totul OK o perioadă, am câștigat meciuri, am dat goluri. Echipa se lupta la play-off, mergea bine. Era totul perfect.

Știam că urmează să mă duc la Survivor. Discuția mea cu cei de la club a fost că nu știu cât stau și, când mă întorc, să revin la echipă. Am revenit la începutul lui februarie și s-a întâmplat chestia asta cu pariurile…”, a spus Adrian Petre, conform .

Familia lui Adi Petre, afectată de acest scandal: ”Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama”

A fost o perioadă în care presa din țară a vuit zi de zi pe seama acestui scandal. În scandalul privind echipa CS Păulești, câțiva fotbaliști au fost legați cu cătușe și duși la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. Adrian Petre spunea, în ceea ce-l privește, că a fost victima unor informații exagerate în media. Titlurile din media au speriat-o și pe mama lui.

”Vorbeam cu nevastă-mea când am revenit în țară. Îi spuneam: ‘Uite, în sfârșit imaginea mea s-a mai îmbunătățit, a fost Survivor, lumea a început să mă aprecieze din nou și după 2-3 zile a început nebunia asta’. Vă dați seama, numele meu a apărut în toate ziarele, fiind asociat cu echipa.

Au fost niște titluri care și pe mine m-au speriat, de exemplu – ‘Fost concurent la Survivor riscă ani grei de închisoare’. Eu mă trezisem liniștit, beam cafeaua și citeam presa, citeam că fac închisoare. Eu nici măcar la poliție n-am fost! M-a sunat și maică-mea… Lucruri urâte, am vorbit și cu un avocat. A fost greu să gestionez. Mie nu-mi place să contrazic pe nimeni, adevărul iese la iveală oricând”, afirmă acesta, pentru sursa citată.