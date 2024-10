Dezvăluiri de culise de la întâlnirea dintre jucătorii Rapidului și Dan Șucu: „Ăsta a fost mesajul. Noi ne-am făcut treaba, de acum e treaba voastră”

Dan Șucu a avut o întâlnire cu jucătorii Rapidului înainte de restartul campionatului după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Marius Șumudică a dezvăluit care a fost mesajul patronului.

Cum a decurs întâlnirea dintre Dan Șucu și jucătorii Rapidului. Dezvăluiri tari din partea lui Șumudică

Pe Rapid o așteaptă o perioadă de foc. În mai puțin de o săptămână, giuleștenii vor da piept acasă cu Farul și în deplasare cu FCSB. Situația în clasament este una dificilă. Echipa lui Marius Șumudică e pe locul 12, cu 13 puncte, la cinci lungimi de play-off. Marius Șumudică a dezvăluit cum a încercat Dan Șucu să îi resusciteze pe fotbaliști.

„În 20 de ani de carieră pe care îi am, dintre care 7 în străinătate, cred căa fost cea mai benefică ședință la care am luat parte vreodată. Asta am simțit și am văzut și în exprimarea jucătorilor. Ieri după ce am analizat adversarul și am ieșit pe teren, când le-am explicat ce trebuie să facem cu Farul, erau ochi și urechi. Cred că acea ședință i-a ajutat foarte mult.

Și pe această cale îi mulțumesc domnului Șucu că a venit să vorbească cu jucătorii în condițiile în care trebuia să ajungă la o ședință la Guvern. Totul a fost constructiv, ceea ce la un momentdat dă încredere și ia foarte mult de pe umeri presiunea pe care o ai”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Ideea acestei ședințe a fost în primul rând motivațională”

Robert Niță a oferit mai multe detalii de la „Poate pentru că e în premieră o imagine cu un patron de fotbal cu un proiector și cu jucătorii stând în bănci. Ideea e că nivelul investițiilor la Rapid în momentul de față și ce fac domnii Șucu și Angelescu sunt mai mari decât rezultatele echipei din momentul de față. Sunt mult sub ce au reușit cei doi patroni.

Ideea acestei ședințe a fost în primul rând motivațională, dar și faptul de a le arăta jucătorilor și staff-ului tehnic că din punct de vedere admnistrativ patronii și-au făcut treaba. Ei și-au făcut treaba.

Cam tot auzit ‘Domne, s-a dus Șucu să le pună Transfermarkt’. De ce? Este matematică. Mai greșesc și ei. Dar pot greși la un jucător, doi, trei. Dar la un lot de 20 și ceva de jucători din punct de vedere al investițiilor, al cotelor de piață, este o unitate de măsură.

Intenția domnului Șucu a fost de a prezenta cotele jucătorilor, matematic, științific dacă vrei, pentru că acolo sunt parametri și de a le spune jucătorilor ‘Băi, băieți, voi atât valorați’. Plus, minus.

Vă responsabilizez, băieți. Eu am plătit prețul pentru fiecare plus, minus, ce scrie acolo. Înseamnă că voi trebuie să transpuneți ce vedeți pe tabla asta în joc. Cum? Obținând rezultate. Cu cine? Cu antrenorul, care e aici, cu stafful tehnic, care e aici, care au încrederea noastră până în vară, iar voi sunteți obligați să vă ridicați sau să depășiți ce scrie acolo’”, a dezvăluit Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Următorul meci al Rapidului este programat în etapa a 13-a a SuperLigii. Luni, 21 octombrie, de la ora 21:00, alb-vișiniii primesc în Giulești vizita Farului Constanța.

Marius Sumudica, DEZVALUIRI de la SEDINTA Dan Sucu - jucatori inainte de Rapid - Farul