Starul oltenilor a fost introdus în minutul 70 al duelului dintre Universitatea Craiova – FCSB 1-1. Alex Mitriță nu oferit cea mai bună prestație a sa, iar Mihai Rotaru a făcut dezvăluiri despre acest lucru.

Dezvăluiri de culise despre Alex Mitriță. “A stat în spital 3 zile. Are 3,5 kilograme mai puțin, e deshidratat”

Așadar, la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a mărturisit despre .Motivul ține de faptul că fotbalistul a fost deshidratat înaintea meciului Universitatea Craiova – FCSB 1-1.

După o zi de tratament și acasă, jucătorul oltenilor a revenit la antrenamentele cu echipa înainte cu două zile de partida din etapa 15. În cele 30 de minute jucate, Mitriță nu a avut realizări prea mari având și câteva kilograme mai puțin.

“Mitriță a stat luni, marți și miercuri în spital internat. Acolo a stat și a dormit. Joi a fost trimis acasă și i s-au făcut tratamentele acolo. El a venit doar vineri și sâmbătă, iar duminică a jucat cele 30 de minute.

Mitriță a jucat cu 3,5 kilogram mai puțin. A fost deshidratat! Mitriță e Mitriță și orice antrenor are încredere în el că poate să rezolve meciul. Repet, Mitriță a fost internat 4 zile dintre care una acasă ambulatoriu”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru acuză dur arbitrajul de la derby

. Însă, deciziile lui Florin Andrei au fost contestate atât de gazde, cât și de “roș-albaștri” la finalul meciului de pe stadionul Ion Oblemenco. Patronul oltenilor a identificat un penalty clar pentru Craiova.

“Am început bine meciul, ne-am tăiat puțin după primele 10, 15 minute după care ne-am remobilizat având al doilea cartonaș galben la Vlădoiu. Am arătat din punct de vedere al organizării, al atitudinii și al fazelor de poartă mult mai bine decât FCSB.

Am oscilat în prima repriză, am început bine, am continuat prost și după ne-am repus pe picioare. Din punctul meu de vedere, un arbitru cu experiență nu ar fi dat niciodată acolo al doilea galben la Vlădoiu.

Sau să glumim puțin, un arbitru cu foarte mare experiență nici la două galbene nu dădea roșu. Din punctul meu de vedere a pierdut jocul din mână în anumite momente. Imediat după ce am rămas în 10 am avut un penalty clar la Paradela”, a spus patronul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.

