Dezvăluiri de la antrenamentul oficial al Universității Craiova înaintea finalei Cupei României. Strategia aplicată de Filipe Coelho

Universitatea Craiova o va întâlni pe U Cluj miercuri, de la ora 20:00, în finala Cupei României, care se va disputa la Sibiu. Reporterul FANATIK Tibi Cocora a transmis în direct la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ ultimele detalii de la antrenamentul oficial al grupării din Bănie. Ce strategie a aplicat antrenorul Filipe Coelho.

Dezvăluiri de la antrenamentul oficial al Universității Craiova înaintea finalei Cupei României

Filipe Coelho a încercat să detensioneze atmsofera înainte de meciul extrem de important pe care Universitatea Craiova îl va disputa miercuri contra Universității Cluj în finala Cupei României. „Aici la Craiova deja începe să fiarbă apa. Tocmai ce a avut loc antrenamentul oficial, ultimul înainte de această finală foarte importantă. Chiar dacă tensiunea este mare și nu are cum să nu fie, Coelho a încercat să detensioneze atmosfera la începutul antrenamentului și le-a oferit băieților câteva idei de joculețe pentru detensionare, să se mai distreze puțin. Cu toate astea, la Craiova gândul este doar la a câștiga trofee în acest an, iar prima oprire e la Sibiu”, a transmis reporterul FANATIK Tibi Cocora chiar de la fața locului.

Acesta a confirmat și faptul că : „Anzor se antrenează cot la cot cu băieții, este pe teren, a vorbit la început cu preparatorul și cu antrenorul de portari, dar a efectuat antrenamentul oficial împreună cu băieții, se pare că nu ar fi probleme. Mai departe, rămâne la latitudinea antrenorului dacă va juca sau nu în Cupă. În general, Anzor nu lipsește din primul 11 dacă este apt. Dar rămâne de văzut.

Toată lumea este prezentă la acest antrenament oficial, toată lumea se antrenează la capacitate maximă, nu sunt indisponibilități pentru partida cu U Cluj din Cupă. Universitatea Craiova are tot lotul la dispoziție pentru cele două finale ale sezonului. (n.r. Baiaram cum ți s-a părut la antrenament?) Baiaram este binedispus, dar totuși cu un zâmbet mai șters pe față. Nu prea se face vizibil cu acel zâmbet pe care îl vedeam la golurile cu Trnava, Sarajevo sau Bașakșehir din Conference League. Toată Oltenia așteaptă ca Baiaram să strălucească, mai ales acum”. Singurul absent al Craiovei va fi Adrian Rus, care este suspendat, iar cu privire la înlocuitorul acestuia.

Nebunie totală la Craiova înainte de „dubla” cu U Cluj pentru Cupă și campionat

Fanii Universității vor susține echipa miercuri la Sibiu, dar mai ales la meciul de campionat care va avea loc duminică pe „Ion Oblemenco”, toate biletele pentru acel duel fiind deja epuizate. „Va fi o nebunie curată aici la Craiova, dar începând de mâine (n.r. miercuri). Astăzi au început să mai plece câțiva, dar începând de mâine este nebunia curată. În jur de 10:45 va pleca un tren special din gara Craiova, 1.200 de spectatori, ultrași, fani se vor îmbarca în cele 8 vagoane făcute special pentru această deplasare la Sibiu, unde vor merge în Piața Mică. Bineînțeles, nu vor merge în Piața Mare, acolo unde se află fanii celor de la U Cluj.

La întoarcere, tot cu trenul, imediat după partidă, fie că este vorba de 90 de minute sau 120. Toată lumea vrea să fie trenul victoriei, trenul care aduce primul trofeu, iar apoi împreună să-l cucerească pe al doilea aici pe ‘Oblemenco’. (n.r. e sold out pentru partida de duminică) E sold out, totul închis, nu mai există nimic în aceste momente, nici dacă ești pe rugăminte, nu mai există nicio variantă de a merge la stadion pentru finala cu Universitatea Cluj din campionat, dacă nu ți-ai achiziționat bilet.

(n.r. cum i-ai simțit pe băieți?) Este presiune, dar încearcă să fie cât mai detensionați, încearcă să uite, cel puțin pentru moment, că urmează o primă finală în această săptămână. S-au antrenat relaxați, cu voie bună, cu zâmbete, dar în sinea lor nu are cum să nu fie acea presiune. (n.r. Rotaru vine la echipă, și-a anunțat prezența?) N-aș putea să confirm, dar așa cum domnul Rotaru a fost prezent și la celelalte partide, inclusiv când s-a dus la vestiar să îi felicite și în deplasări în ultimele meciuri, nu cred că va lipsi la un asemenea meci”, a spus reporterul FANATIK Tibi Cocora.