Dezvăluiri de senzație despre Asia Express, făcute de Irina Fodor: „Turcia m-a uimit”

Noul sezon Asia Express va fi unul de neuitat, ne asigură prezentatoarea Irina Fodor. Înlocuitoarea Ginei Pistol în aventura perechilor de vedete a făcut câteva declarații despre competiție.

Nevasta lui Răzvan Fodor a mărturisit că a fost surprinsă de peisajele din Turcia și că participanții la acest show au parcurs nici mai mult nici mai puțin de 7.000 de kilometri.

Asia Express: Drumul împăraților se filmează și la această oră. Concurenții trec prin trei țări aflate la granița dintre Europa Continentală și Orientul Mijlociu.

Irina Fodor, dezvăluiri despre Asia Express 2021

Vedetele au pornit în călătoria lor prin Turcia, trecând prin Georgia și apoi Azerbaijan, iar probele vor fi dintre cele mai grele pe care le-au avut până acum concurenții.

„Turcia pe mine m-a uimit. Am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia.

În total este un traseu de 7.000 de kilometri. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km. Este enorm. Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe ”Drumul împăraților”, a declarat Irina Fodor pentru .

Prezentatoarea a mărturisit că show-ul este mai mult decât se vede la tv. În cursă nu sunt implicați doar concurenții, ci și echipa de producție.

Oamenii din staff trebuie să țină pasul cu alergătura concurenților, mai ales când aceștia iau decizii imprevizibile și trebuie să ajungă în anumite puncte trasate pe hartă.

Cine sunt concurenții noului sezon

Vedeta a spus că este mândră de ceea ce a reușit să facă soțul ei, Răzvan, în sezonul trecut. După cum se știe, Fodor și Sorin Bontea au câștigat ediția din anul 2019.

Irina a spus că abia acum, văzând prin ce trec concurenții, înțelege foarte bine ceea ce i-a povestit soțul ei când a ajuns acasă, fapt pentru care îl apreciază și mai tare.

În sezonul din 2021 participă următoarele perechi: și fiica, Maria Speranța, Lidia Buble și una din surorile ei, Connect-R și Shift, Cosmin Natanticu și nevasta, Mihai Petre și soți, Elwira, Alexandra Ungureanu și mama ei, chef Patrizia Paglieri și fiul ei, Lorelei și Zarug, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu.