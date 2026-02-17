Dezvăluiri de senzație! Modul ingenios prin care Valeriu Iftime a evitat o ceartă cu Gigi Becali: „Iartă-mă! Nu mai zic nimic”

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a făcut de-a lungul timpului mai multe afaceri în fotbal cu Gigi Becali, reprezentate de transferuri între FC Botoșani și FCSB, mai mult spre actuala campioană a României.

Cum reușește Valeriu Iftime să evite certuri cu Gigi Becali

Acum, finanțatorul clubului moldovean a dezvăluit că a ajuns de ceva timp să aibă o relație excelentă cu omologul său de la clubul roș-albastru chiar și la nivel personal, chiar dacă au existat în ultimii ani și episoade tensionate între ei. De asemenea, cu această ocazie, Iftime a explicat și cum încearcă să îl abordeze pe Becali pentru ca acesta să se tempereze, atunci când lucrurile tind să scape puțin de sub control în discuțiile dintre ei.

„Cea mai bună chimie am avut-o cu domnul Becali. N-am avut chimie cu cineva de la U Cluj, cu care nu se poate vorbi. Cred că și la Craiova e complicat, deși am un respect față de Mihai Rotaru.

Să știți că dumnealui are ceva omenesc foarte fain. Becali e un om frumos, dar când e stăpân. Adică atunci când el conduce. Dacă nu mai conduce… «Eu sunt patriarhul, voi faceți ascultare. Eu sunt starețul, voi ascultați». Și eu mă duc în zona asta, pentru că altfel nu-l deschizi.

Adică, cu Gigi Becali, dacă fiecare vine cu armele scoase la același nivel, e un tărăboi care pe care. Ajungi poate și la jigniri. El m-a mai jignit pe mine, am revenit și după aceea și-a cerut scuze. Adică e senzațional”, , potrivit

Episod relevant în acest sens povestit de finanțatorul de la FC Botoșani

În această notă, finanțatorul de la FC Botoșani a mers mai departe și a povestit un episod foarte relevant în ceea ce privește relaționarea dintre el și :

„Mai are porniri… Și eu îi spun: «Dar trufia asta nu-i un păcat?». «Ba da, scuză-mă, tată, ai dreptate». O dată sună telefonul, Gigi Becali. Eu n-am răspuns, eram la Sfânta Liturghie. Vorbeam despre Golofca atunci. Mi-a zis că-mi dă pe Golofca 100.000 sau ceva de genul. Eu negociam… Și s-a supărat.

El, de fapt, se supără când îl incită alții. Alde MM Stoica, alde cutare: «Auzi, domne, moldoveanul ce a vorbit, pârlitul ăla se leagă de dumneavoastră!».

Și îl sun eu: «Bună ziua». Și zice: «Cine ești tu?». «Sunt Valeriu Iftime». «Ai bărbăția să mă suni pe mine?!». «Domnu’ Becali, ascultați-mă o secundă, m-ați sunat în timpul liturghiei». «Tată, ai fost la biserică? Iartă-mă! Iartă-mă! Nu mai zic nimic».

Înțelegeți? Un exemplu. Acolo joci. Și, cu dumnealui, dacă ajungi la zona asta umană, se deschide și nu-i un zgârcit. Asta nu înseamnă că eu l-am prostit, ferească Dumnezeu!, că nu-l prostești niciodată, are măsura foarte bine pusă. Dar îți dă banii cu credință.

(…) A fost o chestie mișto la Haruț, știți? Ne-am pus să negociem: 680.000. Nu, 670. Nu, 671. Hai, 678! Înțelegi? Și am ajuns la 610.000 sau ceva de genul la Haruț”.