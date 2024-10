Louis Munteanu a fost introdus la pauza meciului Petrolul – CFR Cluj (0-0), în etapa a 13-a din SuperLiga. Cu doar un minut înainte de fluierul de final, atacantul din Gruia a fost înlocuit de Dan Petrescu. Fostul fotbalist de la Fiorentina și Farul .

Dezvăluiri de ultimă oră despre scandalul Louis Munteanu – Dan Petrescu. „L-au certat și părinții! Nici nu a putut să privească imaginile”

Ulterior, Dan Petrescu a dezvăluit că a ales să-l scoată de pe teren pe Louis Munteanu, din cauza faptului că a sesizat că șchioapătă. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că și va lipsi aproximativ 3 săptămâni.

Cristi Balaj a oferit ultimele detalii despre fostul conflict din Gruia. Fotbalistul regretă cele întâmplate la Ploiești. „Era supărat Louis Munteanu. Îți dai seama, l-au certat și părinții. Culmea, s-au și potrivit lucrurile în defavoarea lui.

Antrenorul a avut dreptate, Louis Munteanu chiar avea ruptură. N-a știut, n-a mai avut ruptură și nu a știut. Nu l-a împușcat, ca să mă înțelegi. Se întâmplă când pocnește și ai impresia că ești lovit din spate, însă nu a fost situația asta.

Ruptura s-a tot mărit încet. Are și genă bună, probabil. Eu mai lipseam să-l cert. Am vorbit cu el și i-am zis ce să facă, să aibă grijă să nu mai ajungă în asemenea situații.

„Toți îi dorim binele. E un jucător de viitor pentru echipa națională”

Nu îți ascund faptul că am discutat . A declarat una, dar discuția pe care am avut-o cu el a fost diferită. El trebuie să aibă grijă pentru că riscă asemenea momente.

Aici a fost rolul nostru, să-l îndrumăm să facă un pas în lateral, să privească în ansamblu. Nimeni nu are nimic eu el, absolut nimeni. Toți îi dorim binele, mai puțin adversarii cu care jucăm. Fiind vorba de un jucător de viitor important pentru echipa națională.

Am simțit că am cu cine să port dialog, am simțit că este receptiv și că își dă seama că a greșit. I-a fost rușine, jenă, nu a putut să privească imaginile cu el.

Dan Petrescu a avut un rol major, pentru că nu e ranchiunos și a avut o discuție excelentă cu el. Jucătorul s-a eliberat, simțea o povară pentru gesturile pe care le-a făcut față de Panin, de antrenor”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a dat detalii de ultimă oră despre cele două scandaluri cu Louis Munteanu de la CFR Cluj