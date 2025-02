Dezvăluiri de ultimă oră despre următorul club pe care-l va cumpăra Dan Șucu după Genoa: „Va fi din afara UE!”. Se reînființează Rapid 2?

, club din Serie A, iar pentru acționarul de la Rapid urmează achiziționarea unei alte formații. Marian Mihail a dezvăluit mai multe detalii despre planul omului de afaceri.

Dezvăluiri de ultimă oră despre următorul club pe care-l va cumpăra Dan Șucu după Genoa: “Va fi din afara UE!”

Marian Mihail a dezvăluit la SUFLET DE RAPIDIST că . Acționarul giuleștenilor are în plan să achiziționeze o formație din afara Uniunii Europene, mai slab cotată decât Rapid, dar care se va putea bate în cupele europene.

“Cu siguranță va mai exista un club sub Rapid. Alternativa e să fie un club peste Genoa, dar oricât de optimiști am fi, un club de Premier League într-un an jumate… doar dacă luăm toți câștigătorii la loto împreună. Pe un termen foarte lung, poate să existe și un club peste Genoa.

E foarte greu, deja Genoa e din Serie A și e în top 5 ligi. Să te uiți în Italia nu are sens și asta înseamnă să te uiți mai sus. Acum vorbim de Genoa și Rapid, cu posibilitatea unui nou club în afara UE. Asta pentru că ai două avantaje principale.

Primul este legislația muncii mult mai avansată, iar asta înseamnă că îți este mai ușor să aduci jucători din afara UE, să îi integrezi acolo, pentru că pot juca de pe o săptămână pe alta. Doi, este foarte ușor, cu un cost mic, să ajungi în competițiile Europene”, a declarat .

Academia Rapidului și noua rampă de lansare a giuleștenilor

“Investițiile în academie au fost făcute de la început. Astfel că într-un viitor apropiat te vei trezi cu 7, 8, 9 jucători de perspectivă care să facă pasul la Rapid sau la un nivel sub Rapid. Așa că ai posibilitatea să îi trimiți într-un alt loc unde să se dezvolte. Dar și unde să joace în cupele europene.

E păcat să îi pierzi și de aceea. Avem un departament care se va ocupa de jucătorii academiei. Ei vor prelua cunoștiințe din partea celor de la Genoa, care au mai multă experiență. Noi ne-am bazat mult pe cei de la Mioveni. Însă, nu a existat stabilitate și ne-am trezit cu mulți jucători înapoi în iarnă.

A trebuit să ne gândim ce să facem cu ei. Cum a fost Stan, care pe la 15-16 ani s-a apucat de fotbal și care până atunci muncea la un aprozar. Sau Ignat, care atunci când s-a trezit din comoție a întrebat ce a făcut Rapidul și care e foarte dedicat pentru visul lui.

Mă bucur pentru Stan că a ajuns la Galați și că joacă, iar asta înseamnă că e jucător de primă ligă. Suntem într-o căutare de colaborări statornice. Când ai 6 jucători de genul, îți e mai ușor să îi împrumuți la un club sau două decât la 6.

Putem să îi împrumutăm și la un club de liga a 2-a, dar trebuie să fie un club serios. Dincolo de împrumut, e important ce se lucrează la antrenamente, să fie în concordanță cu ce e la Rapid”, a spus directorul executiv al Rapidului.

Motivul pentru care Dan Șucu nu cumpără un alt club din România

“Dar nu se va cumpăra un alt club din România, asta e clar. Nu are sens și e foarte greu din punct de vedere juridic. Trebuie să apelezi la o inginerie care nu își are rostul.

Nu e bine nici din punct de vedere comercial, pentru că nu poți avea două cluburi în SuperLiga, deși nici aici nu se prea fac bani. Toată lumea știe că liga a 2-a nu este profitabilă decât dacă te aștepți la promovare.

În prima ligă poți avea profit cu o investiție modestă sau cu mai mulți bani. Însă, trebuie să te clasezi în prima parte a clasamentului”, a mai spus oficialul giuleștenilor la SUFLET DE RAPIDIST.

Se reînființează Rapid 2?

“Se analizează și acest proiect cu realizarea echipei a doua. Ar putea să fie ca o alternativă, dar vine cu niște costuri mari. Asta pentru că poți juca doar din liga a 3-a. Apoi dacă promovezi trebuie să ai infrastructura ta”, a încheiat Marian Mihail.

Marian Mihail, despre planul lui Dan Șucu de a cumpăra un nou club