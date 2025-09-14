Sport

Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci: toată echipa la spital!”

Cumpăna prin care a trecut Cristi Chivu. Victor Becali a spus totul despre accidentarea la cap a fostului fundaș român în duelul Chievo Verona - Inter 0-1.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 18:32
Dezvaluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter Mourinho a spus dupa meci toata echipa la spital
EXCLUSIV FANATIK
Victor Becali a spus totul despre accidentarea cumplită a lui Cristi Chivu la Inter. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

În urmă cu 15 ani, Cristi Chivu suferea o accidentare extrem de dură într-un meci Chievo Verona – Inter 0-1. Victor Becali, invitat la cea mai recentă ediție a emisiunii „Fanatik Dinamo, a povestit totul despre întâmplarea care trezește și acum furnicături pe piele.

ADVERTISEMENT

Victor Becali a spus totul despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter. Reacția echipei și a familiei jucătorului

Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, suferea o accidentare gravă într-un meci disputat între Inter Milano și Chievo, pe 6 ianuarie 2010. Fostul fundaș român se ciocnea cap în cap cu Sergio Pellissier și era scos pe targă de pe terenul de joc. Deși, inițial, contactul părea unul normal pentru un joc de fotbal, totul a degenerat apoi.

Fostul internațional român a avut nevoie de intervenție chirurgicală și a fost nevoit să joace până la finalul carierei cu o cască de protecție. Victor Becali a povestit cum a primit vestea și ce a urmat pentru jucător și pentru familia sa momentele de maximă tensiune.

ADVERTISEMENT

„Nici nu am închis bine, că m-a sunat frate-miu!”

„Îmi amintesc că m-a sunat un apropiat al președintelui Moratti (n.r. – fostul președinte al lui Inter), care stătea acolo pe bancă cu ei. M-a sunat să vorbesc cu Adelina (n.r. – Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu). Mi-a spus să fac ceva, să vorbesc, pentru că vor trimite o mașină de la Milano să o aducă la Verona.

Nici nu am închis bine, că m-a sunat frate-miu, care se uita la meci. ‘Bă, vezi că m-a sunat Mourinho că s-a întâmplat ceva cu Chivu’. Și atunci a vorbit doctorul de la echipă cu Adelina, au trimis o mașină, s-a dus la Verona…

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

„Au vrut să rămână la spital alături de el!”

Eu am luat un avion privat, am luat-o pe mama lui de la Timișoara, și am fost câteva ore alături de el acolo. Și atunci, după meci, pe care l-au câștigat cu 1-0, Mourinho a spus ca toată lumea să meargă la spital. Era foarte bun prieten cu Dejan Stankovic, Materazzi și cu Sneijder. Cei mai buni prieteni ai lui.

ADVERTISEMENT
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le...
Digisport.ro
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €

Au vrut să rămână la spital alături de el. A fost un moment… o cumpănă foarte mare. Părea o accidentare banală… Alții se dau cap în cap, precum berbecii, și nu se întâmplă nimic!”, a povestit Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

  • 169 de meciuri a jucat Cristi Chivu pentru Inter
  • 2013 este anul în care Cristi Chivu s-a retras
SuperLiga, etapa 9. Universitatea Craiova – Farul 1-0. Nsimba deschide scorul cu o...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Universitatea Craiova – Farul 1-0. Nsimba deschide scorul cu o „scăriță” splendidă!
Profețiile lui DON Mitică, luni, 15 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru...
Fanatik
Profețiile lui DON Mitică, luni, 15 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Csikszereda – FCSB
Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii lui Inter Milano: ”Ar putea fi...
Fanatik
Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii lui Inter Milano: ”Ar putea fi fatal!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum...
iamsport.ro
Mândria lui Ion Țiriac Jr.: 'Cel mai bun complex rezidențial din Europa'. Cum arată 'bijuteria' holdingului condus de tatăl său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!