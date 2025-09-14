Dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter: “Mourinho a spus după meci: toată echipa la spital!”

În urmă cu 15 ani, Cristi Chivu suferea o accidentare extrem de dură într-un meci Chievo Verona – Inter 0-1. Victor Becali, ”, a povestit totul despre întâmplarea care trezește și acum furnicături pe piele.

Victor Becali a spus totul despre accidentarea horror a lui Cristi Chivu la Inter. Reacția echipei și a familiei jucătorului

Cristi Chivu, , suferea o accidentare gravă într-un meci disputat între Inter Milano și Chievo, pe 6 ianuarie 2010. Fostul fundaș român se ciocnea cap în cap cu Sergio Pellissier și era scos pe targă de pe terenul de joc. Deși, inițial, contactul părea unul normal pentru un joc de fotbal, totul a degenerat apoi.

Fostul internațional român a avut nevoie de intervenție chirurgicală și a fost nevoit să joace până la finalul carierei cu o cască de protecție. Victor Becali a povestit cum a primit vestea și ce a urmat pentru jucător și pentru familia sa momentele de maximă tensiune.

„Nici nu am închis bine, că m-a sunat frate-miu!”

„Îmi amintesc că m-a sunat un apropiat al președintelui Moratti (n.r. – fostul președinte al lui Inter), care stătea acolo pe bancă cu ei. M-a sunat să vorbesc cu Adelina (n.r. – Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu). Mi-a spus să fac ceva, să vorbesc, pentru că vor trimite o mașină de la Milano să o aducă la Verona.

Nici nu am închis bine, că m-a sunat frate-miu, care se uita la meci. ‘Bă, vezi că m-a sunat Mourinho că s-a întâmplat ceva cu Chivu’. Și atunci a vorbit doctorul de la echipă cu Adelina, au trimis o mașină, s-a dus la Verona…

„Au vrut să rămână la spital alături de el!”

Eu am luat un avion privat, am luat-o pe mama lui de la Timișoara, și am fost câteva ore alături de el acolo. Și atunci, după meci, pe care l-au câștigat cu 1-0, Mourinho a spus ca toată lumea să meargă la spital. Era foarte bun prieten cu Dejan Stankovic, Materazzi și cu Sneijder. Cei mai buni prieteni ai lui.

Au vrut să rămână la spital alături de el. A fost un moment… o cumpănă foarte mare. Părea o accidentare banală… Alții se dau cap în cap, precum berbecii, și nu se întâmplă nimic!”, a povestit Victor Becali la emisiunea „Fanatik Dinamo”.