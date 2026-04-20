Dezvăluiri despre bătrânul care a intrat cu mașina în mulțime la un târg din Călărași: „Viteza nu depășea 5 km/h”. În ce stare sunt victimele

Continuă să apară informații în cazul accidentului petrecut la târgul săptămânal din comuna Mănăstirea, județul Călărași, unde un bărbat de 77 de ani a intrat cu autoturismul în mai multe persoane aflate în zonă. În exclusivitate pentru FANATIK, primarul localității a explicat că vehiculul se deplasa cu viteză foarte redusă, însă spațiul aglomerat a favorizat producerea impactului. Edilul a precizat și în ce stare se află victimele implicate în incident.

Informații noi despre incidentul de la târgul din Călărași. Explicațiile autorităților și starea victimelor

Un incident extrem de grav s-a produs în dimineața zilei de 19 aprilie, în comuna Mănăstirea, județul Călărași, chiar în timpul târgului săptămânal. Într-o zonă plină de oameni veniți la cumpărături, un autoturism a intrat în mulțime, dar și în mașini parcate, provocând haos și intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Alarma s-a dat în jurul orei 08:30, printr-un apel la 112. Din datele furnizate de polițiști, un bărbat în vârstă de 77 de ani, din București, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției chiar în interiorul târgului.

Noi detalii au ieșit la iveală după ce FANATIK a stat de vorbă cu primarul comunei, Marian Mugurel Iancu, care a oferit o perspectivă din interior asupra momentelor de dinainte și de după impact. Potrivit acestuia, mașina nu rula cu viteză, însă aglomerația din târg a făcut ca orice manevră greșită să aibă consecințe. , lovind persoanele aflate în zonă și ricoșând ulterior într-un alt autoturism. Ancheta este în curs, iar polițiștii încearcă să stabilească exact firul evenimentelor care au dus la producerea acestui accident.

Edilul din Mănăstirea, detalii de la fața locului despre momentul producerii accidentului din târgul săptămânal

Primarul localității Mănăstirea a relatat în discuția cu reporterul FANATIK că totul s-a petrecut la scurt timp după ce el a părăsit zona târgului, moment în care un bărbat de 77 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul mașinii după ce a încurcat comenzile, apăsând accelerația în locul frânei. Edilul a mai precizat că una dintre victime, o femeie mai în vârstă, a suferit leziuni în zona toracică și a fost transportată la spitalul Floreasca, în timp ce o altă femeie a refuzat îngrijirile medicale, iar un tânăr implicat a scăpat cu o simplă zgârietură.

„La 8:20 am plecat din târg. Toată lumea era în regulă, lucrurile decurgeau normal. După aproximativ 10 minute, au trecut pompierii și echipajul SMURD de la punctul Chiselet prin târg. Când am ajuns eu acolo, după alte cinci minute, un bărbat în vârstă de 77 de ani, care nu este locuitor al comunei Mănăstirea, aflat la volanul unei mașini negre — cred că o Skoda cu cutie automată — a intrat în incinta târgului de cereale. A încurcat comenzile și, în loc să apese frâna, a apăsat accelerația.

A acroșat două femei, una în vârstă de 65 de ani și cealaltă mai tânără, pe care le-a lovit cu mașina. Acolo se circulă foarte greu, fiind aglomerație. Din ricoșeu, se pare că a lovit și un Logan. Ulterior, s-a oprit, au venit poliția și SMURD-ul și au acordat primul ajutor. Din câte am înțeles, femeia mai în vârstă are probleme la nivelul cutiei toracice, în zona pieptului, și a fost transportată la spitalul Floreasca. A treia victimă este un băiat care trecea întâmplător prin zonă. Are doar o julitură la cot, nimic grav. Femeia mai tânără nu a necesitat îngrijiri medicale și a refuzat intervenția”, a declarat Marian Mugurel Iancu, primarul comuna Mănăstirea, județul Călărași.

Primarul comunei, clarificări despre victime și daunele produse în urma impactului

Liderul administrației locale a oferit și detalii suplimentare despre victime și despre pagubele produse în urma impactului, precizând că persoanele implicate nu sunt din localitate. Marian Mugurel Iancu a mai subliniat că , doar că urmările au fost amplificate de spațiul restrâns și de numărul mare de oameni aflați în zonă.

„Nici doamna de 65 de ani și nici fiica acesteia nu sunt localnice ale comunei, fiind doar cumpărători aflați în târgul duminical. Probabil a acroșat-o într-un moment de neatenție, a lovit-o și a trântit-o, iar de aici s-a produs întregul incident. Este, însă, doar o supoziție. Nu am văzut exact ce s-a întâmplat și nu pot spune cu certitudine. Nu am reușit să vorbesc cu cineva care să fi asistat direct la incident. Bărbatul rănit la cot nu are probleme serioase. Pentru liniștea lui, a solicitat o radiografie, însă nu au fost identificate complicații. El este din localitatea Mănăstirea.

În ceea ce privește pagubele materiale, Loganul are bara din spate ușor avariată, iar la mașina șoferului, partea din față este ușor îndoită. Viteza nu depășea, cel mai probabil, 5 km/h, deoarece în acea zonă nu se poate circula mai repede”, a mai explicat edilul, pentru FANATIK.