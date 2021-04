Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri sincere din viața sa personală și profesională în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre drumul său spre lumea modei, dar și despre problemele și greutățile pe care le-a întâmpinat.

Juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a vorbit despre începutul carierei sale ca model, unde a ajuns din pură întâmplare, în urma unui concurs. De asemenea, creatorul de modă a fost întrebat despre cum a reacționat la atacurile venite din partea presei, care nu au fost puține la număr.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați oameni din showbiz-ul românesc și jurizează show-ul de fashion de la Kanal D împreună cu Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu.

Dezvăluiri despre căderea „regelui” Cătălin Botezatu: „Traversez o perioadă destul de delicată”

Cătălin Botezatu a fost invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, unde a făcut cele mai sincere dezvăluiri despre problemele din viața lui personală. Designerul a mărturisit că nu traversează o perioadă tocmai ușoară și că a avut parte de mai multe coborâșuri decât suușuri în ultimul timp.

Creatorul de modă a recunoscut și că este o persoană care se îndrăgostește ușor, motiv pentru care a suferit mai multe dezamăgiri în iubire.

„În ultima perioadă am avut și probleme de sănătate. Am avut și momente de nefericire în plan sentimental. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de subredă. Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos. Acord prea mult credit persoanelor, mă îndrăgostesc foarte repede.

Tot timpul îmi spun că nu o să mai fac greșeala asta, la următoarea relație nu o să mai fiu deschis ca o carte, nu o să mai spun eu primul te iubesc, pentru că eu ăsta sunt. Cum încep o relație, fac la fel pentru că sunt extrem de sincer și trăiesc clipa și momentul de fericire. Acum traversez o dezamăgire mare.

Nu sunt îndrăgostit, am fost. Când dau credit maxim persoanelor de lângă mine, e greu să vezi că te dezamăgesc, că nu sunt ceea ce credeai. Niciodată nu m-am combinat din dorința de a sta cu o femeie o săptămână, două. Chiar dacă se spune că după trei, patru ani dragostea dispare, intervine respectul și poți conviețui cu această persoană foarte bine”, a dezvăluit Cătălin Botezatu în cadrul podcastului.

Designerul a vorbit și despre începuturile sale în lumea modei, unde a ajuns întâmplător, după cum a povestit chiar el. Designerul a urmat, o perioadă, cursurile de la Politehnică, însă și-a dat seama ulterior că nu-i placce această facultate și că vrea să faă alteva în viitor.

„A fost o pură întâmplare. Am făcut un liceu de matematică-fizică, m-am pregătit, am făcut meditații îngrozitor de grele, multe. Tatăl meu își dorea să dau la Politehnică, am și dat, de altfel, să fac energetică nucleară și apoi să fac practică la reactorul nuclear din Canada. I-am făcut pe plac, dar mi-am dat seama, în toamnă, că nu-mi place să fac asta, să mă duc la această facultate, deși susținusem examenul, și am vrut să mă fac actor. Mi se părea cool. M-am ds și am dat la IATC și erau doar trei locuri – trei pentru femei, trei pentru bărbați – pe vremea aceea. Am dat, am picat primul sub linie, dar asta e, am învățat multe lucruri”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, despre începuturile în lumea modei

Juratul de la Kanal D a vorbit despre momentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna și cum a avut Elena Ceaușescu legătură cu viitorul lui ca model. Aceasta i-a semnat tânărului Cătălin Botezatu o decizie prin care acesta să aibă buletin de București pentru 24 de ore ca să se poată angaja.

„(…) Datorită Biancăi Brad am ajuns aici, pentru că ea lucra deja ca model, fratele ei la fel, și avusese loc o plecare în Franța unde, de obicei, manechinii când plecau afară, rămîneau pe capete, pe vremea lui Ceaușescu. Ori de câte ori rămâneau cohorte de manechini și manechine se dădea un examen extrem de greu, dura chiar două săptămâni. Dacă aveai șanse să intri, intrai, lucrai ca model cu carte de muncă. Am fost la acest concurs.

La sfârșitul acestui examen – m-am înscris ultimul, cu întârziere, am fost blamat, la vremea aceea, de marii creatori și designeri ai României –, am fost primul. De aici a început o întreagă nebunie. Când m-am dus să mă angajez a cadre, nu aveam buletin de București. În comisia acelui concurs se afla și ministra Industriei Ușoare, atât de tare m-a plăcut, m-a regăsit în băiatul ei.

Mi-a obținut un buletin de București de 24 de ore, ea fiind prietenă foarte bună cu Elena Ceaușescu, era semnat chiar de ea. Nu i-am dezamăgit, în ami puțin de o lună am plecat la Leipzig, în Germania, în mai puțin de o lună am obținut premiul pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european (…) A fost un început care m-a propulsat direct în vârf”, a mai spus Botezatu.

„(…) Din model am devenit designer pentru că am început să fur meserie de la acești doi mari designeri, Nae Ivanov și Simona Vlanga, care mi-au permis acest lucru. Am început să-mi confeționez singur, să fac design. Am fost la Milano, am fost la Institutul de modă, am făcut șase săptămâni cu Giani Versace, am stat pe lângă el foarte mult timp. A fost uluitoare acea perioadă. Am avut șansa să rămân în Italia, nu am vrut, sunt român și nu-mi pare rău că m-am întors”, a mai spus creatorul de modă.

Cătălin Botezatu i-a lansat pe Cabral și pe Radu Vâlcan

Dintre vedetele care au fost ajutate de Cătălin Botezatu să se lanseze, se numără și Cabral Ibacka și Radu Vâlcan, pe care designerul i-a ajutat atunci când se aflau la început de drum.

„Cabral a început prin a fi model. Radu Vâlcan mi-a fost model și l-am ajutat, l-am sprijinit, l-am luat la prezentările mele”, a mai spus acesta.

Întrebat cum a reacționat la numeroasele atacuri din partea presei, pe care le-a îndurat de-a lungul carierei, Cătălin Botezati a recunoscut că era afectat la început, dar ulterior a învățat cum să fie indiferent. În plus, juratului nu i-a plăcut celebritatea și se consideră un om ca toți ceilalți, fiind apreciat prin prisma carierei sale.

„Partea asta de persoană publică, de vedetă, din asta face parte și acest cancan. În momentul în care iti asumi o astfel de imagine, îți acumi și cancan. Dacă pui la suflet totul, cum și eu am pus la început, mai mult pentru mama mea că nu voiam să sufere. Nu m-a mai interesat. Cancan-ul face parte din evoluția unei vedete, unei persoane publice. Atât la noi, cât și afară (…) Am știut întotdeauna că știrile te pot urca dacă știi cum să le manipulezi.

(…) Nu mi-a plăcut celebritatea. A existat un moment de nefericire. Am zis că aș da totul, bani, celebritate, numai să fiu fericit. Nu mi-a plăcut. Așa a fost să fie. Oamenii trebuie să vadă in mine un om normal. Sunt special pentru că ei m-au urcat pe un piedestal și poate datorită unui job aparte. În rest, sunt ca și voi, plâng, am probleme”, a continuat Cătălin Botezatu.