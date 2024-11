Dezvăluiri despre campania agresivă din online a lui Călin Georgescu. Cum a ajuns de fapt să ocupe primul loc în preferințele românilor: ”E un personaj viclean!”

Invitata lui Mihai Tatulici a postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare o analiză a psihologiei candidatului independent calificat în al doilea tur al prezidențialelor din poziția de câștigător al primului tur de scrutin.

Dezvăluiri despre campania agresivă din online a lui Călin Georgescu

Invitata lui Mihai Tatulici a dezvăluit cum a reușit să adune informațiile care au dus-o la o analiză foarte pertinentă, dar și la constatarea șocantă că serviciile de informații din România nu fac nimic în privința .

ADVERTISEMENT

„Am urmărit – nu știu dacă a fost un accident că am dat de rețeaua lui pe TikTok – eu nu-l folosesc foarte mult, dar intru destul de des pentru a înțelege modul în care cei foarte tineri comunică acolo. Există și alte categorii sociale la care nu aș avea acces prin Facebook, mă mai uit ce mai fac politicienii.

Și am început să dau foarte des de rețeaua care-l promovează pe Călin Georgescu. Și în felul ăsta mi-am dat seama și de profilului lui foarte bine.

ADVERTISEMENT

Însă ce m-a șocat pe mine foarte mult, și aici ar trebui să fie foarte atenți toți cei care vor merge să voteze la alegerile prezidențiale, este că în spatele lui Călin Georgescu, cel puțin pe zona aceasta de internet, este o infrastructură uriașă de conturi. unele false, unele reale, care manevrează tot acest mesaj legat de suveranism, de o Românie care să fie desprinsă de toaste celelalte state.

Se propagă niște mesaje pe care unii le numesc ca fiind extremiste, dar care se pliază foarte bine și pe nevoile sociale ale oamenilor.

ADVERTISEMENT

Vorbim de cel puțin 5.000 de conturi care propagă undeva la un milion de vizualizări cam fiecare dintre ele, dar în care sunt rulate sume uriașe. Bănuim că la negru pentru că domnul Georgescu nu a dat sub semnătură nici un leu de cheltuială pentru această campanie pe zona de internet”, a explicat jurnalista pentru FANATIK.RO.

”Aceeași infrastructură, utilizată și de AUR”

Ioana Constantin a mai atras atenția asupra faptului că, această rețea care l-a promovat agresiv pe Călin Georgescu în ultima perioadă, a activat cu ceva vreme în urmă pentru AUR, fiind mutată în ultimele două săptămâni de la George Simion la Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

„Eu am identificat că aceleași conturi, aceeași infrastructură a fost utilizată de partidul AUR. A fost mutată această mașinărie de la George Simion la Călin Georgescu în ultimele două săptămâni, dar preponderent în ultimele zile.

Eu am vorbit de foarte multe ori despre mașinăria din spatele AUR și a lui George Simion pentru că ea acolo includea de la Victoraș Micula, copilul celebrului Micula, cei de la Oradea, tot felul de interlopi, șeful clanului Duduienilor, tot felul de băieți din ăștia…

Am documentat foarte mult despre cine e Călin Georgescu, despre premiile obținute de la diverse federații care felicitau anexarea Crimeii de către Federația Rusă, care de asemenea aveau legături strânse cu Dughin, cu Putin, cu tot ce se întâmplă la Kremlin, cu oameni apropiați din jurul lui Putin, dar mai ales cu oligarhi ruși”, a mai dezvăluit jurnalista.

”Instituțiile statului nu au mișcat un deget”

Mihai Tatulici, care , s-a arătat impresionat de faptul că nu i se mișcă un mușchi pe față candidatului independent chiar dacă i se spun toate relele posibile.

„Atunci când ești parte dintr-un plan sau știi sigur că niște oameni lucrează pentru tine, nu te impresionează foarte mult dacă cineva îți spune că n-o să ieși președinte, că nu știu ce lucruri o să se afle despre tine.

Eu l-am observat că așa funcționează în toate interviurile. Am observat că așa funcționează și în live-urile pe care le ține pe internet. Nu-l deranjează nimic din ce spun oamenii, nimic din ce întreabă jurnaliștii, el merge înainte.

Ce mi se pare foarte periculos în povestea asta legată de Călin Georgescu e că instituțiile statului nostru nu au mișcat un deget, cu toate că de câteva zile această mașinărie din jurul lui s-a mișcat violent chiar.

Pe diaspora, în rândul publicului din online. Și aici vorbim de copii, în principal. Pe Călin Georgescu l-au votat 30% tineri între 18 și 31 de ani.

Mie mi se pare această chestiune foarte periculoasă pentru că pe TikTok stau foarte mulți tineri, copii. Nu doar cei peste 18 ani, ci și cei 12-15 ani. Ei au acces la aceste mesaje”, a mai afirmat Ioana Constantin în cadrul emisiunii TATULICI la FANAT1K.

Cum a ajuns de fapt să ocupe primul loc în preferințele românilor

Invitata lui Mihai Tatulici a explicat și care este tactica prin care Georgescu își construiește mesajele cu care își captivează publicul, , și ce carențe în educație a exploatat candidatul independent.

„Călin Georgescu are un mod diferit de al politicienilor de a transmite mesajele. El îmbină niște mesaje pe care ați putea chiar să le duceți într-o zonă motivațională.

Modul în care vorbește, despre univers, despre viață poate fi atractiv pentru tineri care uneori nu știu exact ce vor în viață, ce se întâmplă și s-ar putea să fie captivați de modul în care vorbește așa hipnotic și le spune lucruri despre viață în care mai introduce ceva despre NATO, ceva despre război, ceva despre Uniunea Europeană, care desigur că e rea, ceva despre politicienii care nu știu ce n-au făcut, ceva despre agricultură.

El își include programul în această poveste despre viață, despre lume, despre univers, despre cine suntem și ce căutăm aici.

Cred că ăsta a fost succesul lui, dar mie mi se pare foarte periculos că acești tineri, acești copii au avut și au în continuare acces la o astfel de propagandă, inclusiv legionară.

Copiii nu mai au acces și nici părinții lor nu mai stau să le explice, școala românească e cum e, cred că asta este una dintre cele mai mari probleme care s-a creat pe internet în general, dar legat de acest candidat”, a avertizat jurnalista la FANATIK.RO.

”Un personaj toxic și viclean și perfid”

Ioana Constantin a vorbit și despre o campanie dusă de susținătorii lui Călin Georgescu pe TikTok prin care tinerii erau încurajați să le ascundă buletinele bunicilor pentru ca aceștia să nu poată merge la vot.

„În plus a fost o campanie care pe mine m-a deranjat foarte mult. Eu nu mai am bunici. Am fost foarte atașată de ei. Dar am făcut și foarte multe emisiuni în ultima perioadă despre pensii, despre bunici.

O campanie mizerabilă pe tot TikTok-ul: ‘Ascundeți buletinele bunicilor voștri să nu poată merge la vot duminică’. Și erau tot felul de băieți de-ai lor, din grupul acesta, care făceau clipuri cu bunicii lor pe care îi și umileau un pic. Le furau buletinul, îi întrebau cu cine votează.

Adevărul este că în toate exit-poll-urile Călin Georgescu nu a captat mai mult de patru, cinci, maximum șase procente de la cei care au peste 61 de ani. Pentru că, vedeți, acolo, recunosc mai ușor un astfel de personaj deosebit de toxic și viclean și perfid.

Campania asta mi s-a părut urâtă. A crea această ură cumva între generații. El spune că unește. Păi când faci asta într-o familie, creezi această ură…”, a mai spus jurnalista.

DEZVĂLUIRI TULBURATOARE despre CAMPANIA AGRESIVĂ DIN ONLINE a lui Călin Georgescu