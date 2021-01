Dezvăluiri despre cel mai scump străin din istoria FCSB: „Era retras, vorbea cu 2-3”

Un fost jucător al FCSB a făcut o dezvăluire despre cel mai scump jucător străin transferat vreodată de echipa lui Gigi Becali.

Janos Szekely, fostul mijlocaș al FCSB a ajuns la 37 de ani și a făcut o dezvăluire inedită despre unul dintre cele mai importante transferuri ale lui Mihai Stoica.

Szekely a venit de la Oțelul Galați la FCSB, a jucat la roș-albaștrii în perioada 2009-2011 și a strâns 48 de meciuri, înscriind șase goluri.

Janos Szekely a vorbit despre Dayro Moreno: „Mergea spre extrem”

Janos Szekely a făcut o dezvăluire haioasă despre fostul său coechipier de la FCSB, columbianul Dayro Moreno, care l-a costat pe Gigi Becali nu mai puțin de 1,75 de milioane de euro și care a fost adus în Ghencea de către managerul general, Mihai Stoica.

Atacantul columbian a jucat la FCSB între 2008 și 2010 și a strâns 43 de meciuri pentru bucureșteni, înscriind și 12 goluri. Szekely a fost șocant de un obicei destul de ciudat pentru un fotbalist: „Nu exista zi dată de la Dumnezeu în care ne antrenam și după ce făcea duș să nu se dea cu cremă. Avea cred că doi litri de cremă.

Îmi plac persoanele care au grijă de ele, dar o ducea spre extrem. Cremă de corp peste tot, altă cremă de păr. Ieșea de acolo de parcă zici că era bibelou”, povestește amuzat fostul fotbalist.

Dayro Moreno, o pagină sud-americană din istoria FCSB

În acea perioadă, FCSB a avut nu mai puțin de patru jucători columbieni în lot. Pe lângă Dayro Moreno, la FCSB mai evoluau portarul Robinson Zapada și atacantul Pepe Moreno, ultimii doi împrumutați de la echipe din Columbia, iar ulterior a fost adus și Juan Toja.

Janos Szekely a povestit la GSP Live că Dayro Moreno era foarte retras și nu s-a adaptat foarte bine în România: „Dayro Moreno era în România de 2-3 ani și nu vorbea o boabă de limbă română. El nu era foarte activ în interiorul vestiarului, era retras, vorbea cu cei 2-3 columbieni și atâta tot”, a mai povestit fostul jucător.

În al doilea sezon, Jose Moreno s-a întors la Independiende, de unde era împrumutat, în timp ce Dayro Moreno a plecat și el în 2010 și s-a întors în Columbia, la Once Caldas, echipa care l-a lansat și de unde a fost transferat de FCSB. Ulterior, Dayro Moreno avea să facă senzație în Mexic, la Tijuana, unde a marcat 47 de goluri în 95 de partide. Cel mai bun sezon al său a fost 2017-2018, când columbianul a marcat 44 de goluri în doar 68 de meciuri pentru Atletico Nacional. Acum are 35 de ani și joacă în continuare la Once Caldas.

