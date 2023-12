Dezvăluiri despre contractul lui Luis Phelipe cu FCSB. Ce beneficiu are Poli Iași: „Vom lua bani buni”

Transferul fotbalistului brazilian la FCSB a FANATIK. Președintele moldovenilor a mai spus că Luis Phelipe are capacitatea de a juca pe mai multe posturi.

Corneliu Șfaițer, detalii contractului lui Luis Phelipe la FCSB

dintre Poli Iași și UTA, scor 1-0, anunțând că moldovenii vor lua o sumă bună de bani în schimbul fotbalistului brazilian.

„E clar că e un jucător în care am crezut și am negociat foarte repede pentru el. L-a vrut FCSB și am dorit să obținem procente pentru el și îi văd un viitor frumos, are doar 23 de ani. Cred că vom mai obține bani și în viitor datorită lui.

200.000 de euro este suma, avem și 20% dintr-un viitor transfer. Nu ascund faptul că am dorit mai mult, am dorit procente mai mari, dar atât am obținut și îmi doresc ca Luis să aibă un parcurs bun la FCSB pentru că are multă calitate”.

„Joacă în toate pozițiile!”

„Joacă în toate pozițiile, Leo l-a pus și număr 10, în bandă, joacă peste tot. E un jucător plăcut de vestiar, antrenori, public și cred că va da totul”, a mai .

„Am văzut știrile dar nu știu nimic. Mă gândesc la Poli Iași acum și după pauza de iarnă vom vedea. Nu am semnat, nu pot vorbi despre asta, sunt concentrat pe ce am de făcut aici.

Dacă e o ofertă bună pentru Poli Iași, vom vedea, ar fi o oportunitate bună pentru mine și sunt pregătit pentru asta. Dar încă nu știu nimic, nu pot să mă pronunț.

Da, jucăm cu FCSB următorul meci și voi da totul pentru echipa mea. Când joc pentru Poli, vreau să câștig fiecare meci”, a fost și reacția lui Luis Phelipe, la finalul meciului cu UTA.

Într-un total de 18 meciuri jucate pentru Poli Iași în toagte competițiile, Luis Phelipe a reușit să înscrie trei goluri și să ofere trei pase decisive, devenind unul dintre fotbaliștii de bază ai lui Leo Grozavu.

350.000 de euro este cota de piață a lui Luis Phelipe, conform transfermarkt.com

22 de ani are Luis Phelipe