Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”

Șase copii sunt orfani de tată după ce un tânăr de 24 de ani l-a ucis pe vecinul și prietenul său, după un conflict spontan care a avut loc într-o comună din Botoșani.
Dan Suta
23.02.2026 | 15:45
Șase copii lăsați fără tată de un tânăr de 24 de ani. Foto-montaj: FANATIK
Durere mare pentru șase copii din Botoșani! Și-au pierdut tatăl într-un mod incredibil, acesta fiind ucis chiar de prietenul și colegul său de muncă. FANATIK are detalii în exclusivitate despre crima care a avut loc în urmă cu câteva zile. Ionuț, un bărbat de 41 de ani, a fost ucis într-o încăierare apărută din senin de prietenul său, Nicolae, un tânăr de doar 24 de ani, care între timp a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, riscând ani grei de pușcărie.

Șase copii lăsați orfani de un tânăr de 24 de ani. Un conflict spontan s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Botoșani

O ceartă banală s-a sfârșit în mod tragic pe ulițele din Mitoc, județul Botoșani, unde, în urmă cu doar câteva zile, un bărbat de 41 de ani, tată a șase copii a fost ucis cu un bidon din metal, în curtea unui vecin. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, cei doi bărbați aveau o relație normală, ba chiar unii din sat spun că erau prieteni, însă, pe fondul unor neînțelegeri alimentate și de consumul de alcool, cei doi amici care lucrau împreună la o fermă din apropierea localității Mitoc și-au spus lucruri care au degenerat.

Nimeni din comunitate nu își poate explica gestul tânărului de 24 de ani. Cum s-a întâmplat totul? În după-amiaza zilei de joi, 19 februarie, cei doi au început să țipe unul la celălalt, pe stradă, iar agresorul, pe nume Nicolae, a început să îl lovească pe Ionuț, tată celor șase copii. Ionuț s-a ferit de atacator și a mers repede în curtea unui consătean, dar n-a avut scăpare. Bărbatul a fost lovit în cap, provocându-i leziuni incompatibile cu viața, cu un bidon folosit pentru depozitarea laptelui, dintre cele care se folosesc în transportul către lăptării.

Ionuț, ucis cu un bidon de lapte de prietenul și colegul său de muncă, Nicolae. Totul s-a petrecut în curtea unui alt consătean

„Conflictul a apărut spontan. Ei sunt din aceeași localitate. S-au întâlnit în localitatea Mitoc și, pe fondul unei discuții în contradictoriu spontane, s-a declanșat conflictul. Persoana vătămată a fugit din calea autorului, a intrat în curtea unui alt consătean. Autorul a intrat după el și s-a întâmplat incidentul. Există martori care au văzut tot ce s-a întâmplat”, au precizat reprezentanți ai IPJ Botoșani, pentru FANATIK.

Din povestirile martorilor, medicii de pe SMURD nu au putut face absolut nimic pentru Ionuț, bărbatul fiind găsit într-o baltă de sânge. Ce se întâmplă cu cei șase copii care au rămas fără tată? Cine va avea grijă de ei și unde erau în momentul în care a avut loc tragedia?

Ce se întâmplă cu cei șase copii rămași fără tată

Copiii (cel mai mare are 14 ani, cel mai mic doar 2), nu riscă să fie luați de Protecția Copilului, după cum a aflat FANATIK, din mai multe motive. Aceștia nu provin dintr-o familie vulnerabilă, deci nu există probleme de natură financiară în creșterea lor, cel puțin din primele detalii ale raportului prezentat către DGASPC de la angajații secției de asistență socială a primăriei locale. Totodată, copiii sunt în acest moment în grija mamei, care locuiește într-un alt județ. Din informațiile noastre, cei doi soți nu locuiau mereu împreună în același loc, ci se mutau, în funcție de interes, fie în Mitoc, fie în județul din care provine copiilor. De asemenea, aceștia nu erau căsătoriți.

„Mama va lua copiii și îi va duce la ea”

„Copiii sunt cu mama lor. Cei de la primărie au cazul în atenția lor. Nu există nicio situație de risc în momentul de față. Copiii se vor deplasa în județul din care provine mama lor și unde părinții au locuință. Mama va lua copiii și îi va duce la ea, în județul din care provine ea. Copiii locuiau în Mitoc cu tatăl lor și cu mama lor, mama nefiind din județul Botoșani, dar locuiau și în județul mamei. Se mutau dintr-o parte în alta în funcție de nevoi, de priorități”, a dezvăluit Felicia Mihai, reprezentantă a DGASPC Botoșani, pentru FANATIK.

Mai precizăm faptul că tatăl celor șase copii încă nu a fost înmormântat, deoarece nu a fost finalizat raportul medico-legal privind stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului acestuia.

