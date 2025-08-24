Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri despre Dan Petrescu după demisia de la CFR Cluj: “Îşi reproşa că nu s-a oprit după finala Cupei României! Voia să se retragă după ce ducea echipa în Conference”

Cristi Balaj a oferit detalii despre discuția pe care a avut-o cu Dan Petrescu după 2-7 cu Hacken. Afectat, antrenorul regretă că nu a plecat de la echipă de la finalul sezonului trecut.
Gabriel Eșanu
24.08.2025 | 13:30
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Dan Petrescu, antrenorul care și-a prezentat demisia imediat după eșecul drastic din Suedia, pe terenul celor de la Hacken, scor 2-7. De fapt, marele regret al lui Petrescu ar fi că nu a plecat mai devreme de la echipă, imediat după ce a câștigat Cupa României.

Dan Petrescu regretă că nu a plecat de la CFR Cluj de la finalul sezonului trecut, imediat după ce a câștigat Cupa României

Dan Petrescu are de mai mulți ani probleme de sănătate, o afecțiune la stomac care îi pune mari probleme. În plus, în primăvară, lui Petrescu i s-a descoperit o bacterie în gât, așa cum dezvăluia Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA la vremea respectivă. Chiar nu a putut să stea pe bancă la unele meciuri ale celor de la CFR Cluj.

„Era supărat, oarecum își reproșa faptul că nu s-a oprit imediat după câștigarea Cupei României, pentru că avea nevoie să se ocupe de el, să își rezolve problemele medicale. Iar stress-ul, oboseala, gândurile, nu l-au ajutat în această perioadă. Una din condițiile pentru a se vindeca complet este să aibă o stare de liniște.

El, așa cum îl cunoașteți, escaladează anumite momente și ajunge să trăiască niște stări care pentru noi sunt greu de înțeles. Așa trăiește el fotbalul, așa se exprimă, și nu l-a ajutat această perioadă. Ori acest rezultat a fost un semn că trebuie să se oprească și să își vadă de sănătate.

Dan Petrescu voia să plece de la CFR Cluj după ce califica echipa în faza ligii din Conference League. Eșecul cu Hacken i-a dat planurile peste cap

Cel mai important este să se vindece și să fie el bine, după care vin restul problemelor. El îmi spunea că avea de gând sau spera să califice echipa în faza ligii Conference, să trecem de această dublă, și să se retragă după aceea. Pentru că deja starea de oboseaală psihică nu îl ajuta în recuperare”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

După 2-7 în Suedia, CFR Cluj va avea o misiune aproape imposibilă la returul cu Hacken, programat joi, 28 august. Astfel, deținătoarea Cupei României va rata calificarea în faza ligii din Conference League, după ce din preliminariile Europa League fusese eliminată de Braga.

Cristi Balaj A DEZVALUIT ULTIMA DISCUTIE AVUTA cu Dan Petrescu

