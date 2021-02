Dezvăluiri despre Dani, fratele lui Octavian Popescu, adus de Gigi Becali la FCSB. „E topit după ăla mare!” Exclusiv

Noi dezvăluiri despre Dani, fratele lui Octavian Popescu, noua senzație a lui Gigi Becali. La doar 13 ani, a fost adus de patronul FCSB la baza de pregătire de la Berceni, unde se antrenează de câteva zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Beniamin Popescu, tatăl lui Octavian și al lui Dani, care îi prevestește un mare viitor și puștiului de doar 13 ani, care îl imită în tot ceea ce face pe teren pe „Tavi”.

Laura Popescu, mama celor doi tineri fotbaliști a oferit de asemenea un interviu pentru site-ul nostru, în care explică faptul că atât tatăl cât și unchiul băieților au jucat fotbal, iar talentul a fost moștenit din familie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Dani Popescu îi prevede un viitor strălucit puștiului: „Are cel puțin la fel de multe calități ca Octavian!”

În familia Popescu toată lumea a jucat fotbal. Beniamin Popescu, tatăl lui Tavi și Dani a jucat la nivel de Liga a doua și a eliminat echipe precum Universitatea Craiova și Oțelul Galați în Cupa României, în timp ce unchiul celor doi a fost de asemenea fotbalist: „La noi în familie toată lumea a jucat fotbal. Și eu și fratele meu am fost fotbaliști! Toată familia e mândră și mă bucur că ne-au urmat. Toată lumea are grijă de ei și chiar dacă am fost niște oameni modești, educația a fost pe primul loc”, a spus Beniamin Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Octavian Popescu mai are nu mai puțin de două surori și trei frați, care visează toți să ajungă fotbaliști. Cel mai aproape de împlinirea acestui vis e Dani Popescu, care la 13 ani a fost adus de către Gigi Becali să se antreneze cu FCSB U15.

ADVERTISEMENT

Puștiul va decide dacă va rămâne la baza din Berceni sau va continua fotbalul la Nucet sub îndrumarea aceluiași antrenor pe care l-a avut și Tavi: „Octavian mai are trei frați și două surori. Fratele de 13 ani este fotbalist tot la domnul Marius Rotaru! Ei vorbesc în fiecare zi și e terminat după el. E topit după fratele lui și vorbesc mereu pe telefon!”, a mai spus fericit tatăl „perlei” lui Gigi Becali.

Tatăl lui Octavian Popescu despre fratele său: „Are cel puțin aceleași calități și stil! Poate să ajungă fotbalist!”

Beniamin Popescu este foarte fericit că și fratele lui Tavi îi calcă pe urme, puștiul de 13 ani fiind cel puțin la fel de ambițios ca fratele său mai mare, pe care îl are ca model: „Și el poate să ajungă fotbalist (n.r. – râde)! Iubește fotbalul și e foarte talentat!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se pare că Dani Popescu e un suporter înfocat al FCSB și își dorește să ajungă să joace în aceeași echipă ca fratele său, Dani evoluând pe poziția de mijlocaș: „Singurul lucru pe care și-l dorește e să ajungă sus de tot! Așa mi-a spus. Vrea doar să joace fotbal la fel ca fratele său, Octavian, la Steaua. E stelist înfocat!”.

Tatăl lui Octavian și Dani, are un singur sfat pentru cei doi, pe care a încercat să îl transmită încă de vremea când erau foarte mici: „Întotdeauna le-am transmis și o le transmit doar atât: muncă și muncă! Seriozitate și devotament! Fără muncă nu poți ajunge sus. Trebuie să combine talentul cu munca în fiecare zi. Repet, fără muncă, nu poți face nimic cu talentul!”, a declarat Beniamin Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dani e foarte isteț în joc și are viteză, e dreptaci. E puțin mai împlinit decât era Tavi la vârsta lui. Deocamdată nu a semnat cu FCSB, a semnat cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali. El e încă la noi. Există posibilitatea să se mute la Academia FCSB, dar deocamdată e la noi. Joacă orice post de la mijloc în sus. L-am lăsat o săptămână să-l vadă cei de la FCSB, după care se va hotărî dacă va rămâne acolo sau se va întoarce la noi” – Marius Rotaru, antrenorul de la Grupul Școlar Agricol Nucet

18 ani are Octavian Popescu

are Octavian Popescu 13 ani are Dani Popescu, fratele fotbalistului de la FCSB