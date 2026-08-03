Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”

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Gigi Becali (68 de ani) nu este doar un foarte cunoscut om de fotbal, dată fiind implicarea sa de decenii la cel mai important club din țară, FCSB. Omul de afaceri are și un CV destul de bogat pe plan politic. Dumitru Dragomir a făcut o serie de dezvăluiri despre începuturile vieții politice ale lui Gigi Becali la cel mai înalt nivel. Ce s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, după ce Corneliu Vadim Tudor l-a ajutat pe actualul deputat să intre în Parlamentul European.

Mitică Dragomir, dezvăluiri despre aventurile vieții politice a lui Gigi Becali și relația cu Vadim Tudor

În direct la emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a făcut o serie de dezvăluiri despre cariera politică a actualului deputat Gigi Becali. Dumitru Dragomir (80 de ani) a vorbit despre momentul în care, aflat pe listele Partidului România Mare (PRM), omul de afaceri a bifat primul triumf important în politica de anvergură.

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În 2009, PRM la alegerile pentru Parlamentul European. Patronul celor de la FCSB a acceptat atunci propunerea președintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor (1949 – 2015), de a candida pe listele „României Mari” la alegerile pentru Parlamentul European, pe poziția secundă, după „Tribun”.

În urma acestui scrutin, Becali a fost ales europarlamentar. de la FANATIK. Fost și el deputat PRM în anii 2000, Mitică a vorbit despre relația tumultuoasă Vadim – Becali. „Vadim l-a luat pe Gigi Becali și l-a băgat în Parlament (n.r. Parlamentul European, în 2009). Apoi, Gigi s-a certat cu el. Gigi Becali nu poate să aibă șef. El nu poate să… Nu ați văzut și cu George (n.r. Simion, liderul AUR)”, punctează Dragomir.

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Cât de mult ține o ceartă cu Gigi Becali: „A doua zi vorbești cu el”

În ciuda faptului că are mai multe dispute în spațiul public, , mai adaugă același Dumitru Dragomir. Inclusiv între fostul șef de la LPF și actualul patron de la FCSB au mai existat dispute verbale. Mereu, ele s-au încheiat cu împăcări extrem de rapide.

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„Gigi Becali se ceartă cu toată lumea. Și cu mine s-a certat, dar să știți că nu ține dușmănie. (n.r. Cât ține cearta cu Gigi Becali?) A doua zi vorbești cu el. Eu l-am prins când jucam cu el toată noaptea jocuri de noroc, iar a doua zi, el cu Copos voiau să mă dea afară de la Ligă (LPF). Mâncam cu el, făceam glume, iar a doua zi ‘afară cu Dragomir‘!”, mai explică Mitică.