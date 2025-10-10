Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română

la meciul amical cu Moldova. Fundaşul israelian cu cetăţenie română a început meciul ca titular şi prestaţia sa a generat reacţii mixte: lăudat de unii şi criticat de alţii.

Robert Niţă şi Vivi Răchită îl critică pe israelianul Eissat

Prestaţia fundaşului în vârstă de 20 de ani a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită şi Robert Niţă nu îl consideră pe Eissat la nivel de naţionala mare, lăsând de înţeles că nu ar mai trebui convocat:

„E stângaci, mai e şi stângaci. A avut nişte ieşiri, a lăsaţi un spaţiu imens. Ai jucat împotriva Moldovei, dacă te prinde Arnautovic… Mi se pare destul de lent. Dacă va fi convocat şi la următoarea acţiune, poate să intre la pauză cu San Marino”, a spus Răchită.

Robert Niţă a declarat că e mai potrivit la naţionala U21, , a fost la debut într-o echipă nouă, într-o ţară nouă, pe care o ştie foarte puţin:

„Eu cred că la U21 va fi nelipsit. Cred că dacă s-ar uita preşedinţii din SuperLiga la prima repriză, nu ar avea oferte. Este un meci, nu cunoaşte limba, nu ştie unde a ajuns, nu îşi cunoaşte colegii.

Cred că după prima repriză nu a trecut textul, dar are circumstanţe. Vine într-o ţară în care a fost foarte puţin, poate pe la Dorohoi. Nu cunoaşte limba, nu ştie ce doreşte Mircea Lucescu de la el.

Noi uităm că suntem încă angrenaţi în meciuri pe puncte. Când să facem astfel de meciuri? Toată lumea vrea victorii, să aduni puncte, să câştigi barajul. Este greu să vină la următoarea acţiune să joace din nou titular.

Referitor la mesajele trimise, am văzut că au controlat stewarzii, jandarmii pe la porţi, dar am văzut mai multe bannere ca niciodată”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Aliuţă, impresionat de calităţile lui Eissat!

În schimb, Marian Aliuţă a fost impresionat de calităţile arătate de fundaşul în vârstă de 20 de ani, spunând că are forţă şi o viziune foarte bună, emoţiile fiind inerente la debutul în naţională:

„Mie mi-a plăcut foarte mult. Ok, a avut nişte ezitări… Vii în naţionala României şi nu cunoşti pe nimeni. Şi Manea a avut ezitări. Are nişte calităţi, mie mi-a plăcut. Mie nu mi s-a părut că Manea a fost peste el aseară. Fiind nou, cred că a avut emoţii. Are doar 20 de ani”, a spus Marian Aliuţă.

Ce mesaj a avut Lisav Eissat, după debutul la naționala României

Lisav Eissat a bifat primele minute în tricoul naționalei României în meciul câștigat de tricolori cu Moldova, scor 2-1, într-un duel amical pe Arena Națională. Părerile sunt împărțite în legătură cu evoluția fundașului central, care a decis să evolueze pentru România, deși a adunat meciuri la naționalele de juniori ale Israelului.

La o zi distanță după ce a jucat în România – Moldova, Lisav Eissat a avut o primă reacție pe rețelele de socializare. ”Bucuros că am debutat pentru România. Mulțumesc pentru sprijin. Vom continua să muncim”, a scris Lisav Eissat pe rețelele de socializare.