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FCSB are un sezon 2026 – 2027 extrem de modest. În Europa, roș-albaștrii au fost umiliți de o echipă necunoscută, FK Auda (Letonia), iar în campionat ocupă un modest loc 8, după turul sezonului regular al SuperLigii. Foarte puțini fotbaliști au ieșit în evidență la FCSB în această jumătate de sezon. Există însă un jucător care a impresionant și care a primit numeroase laude. Mihai Stoica (61 de ani) vine cu dezvăluiri despre tânărul de la FCSB căruia patronul Gigi Becali i-a pus clauza de reziliere de 40 milioane de euro.

MM Stoica îl descrie pe Ricardo Pădurariu, jucătorul de la FCSB căruia Gigi Becali i-a pus clauza de reziliere de 40 milioane de euro

Mihai Stoica nu mai este în conducerea celor de la FCSB, însă cunoaște în detaliu informații despre toți jucătorii din lotul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). De numele lui Meme se leagă prezența în echipa roș-albaștrilor a mai multor jucători importanți. Printre ei se numără și marea speranță Ricardo Pădurariu (19 ani). Înainte de startul acestui sezon, când încă mai lucra la fosta campioană, MM Stoica a insistat ca Ricardo Pădurariu să fie readus și păstrat în lotul FCSB. Fundașul stânga fusese împrumutat, anul trecut, la Corvinul Hunedoara, în Liga a 2-a.

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În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul președinte de la FCSB i-a schițat portretul lui Pădurariu. Cu această ocazie, Meme a făcut și dezvăluiri despre cine este cu adevărat puștiul care a cucerit definitiv banda stângă a apărării de la FCSB. „(Fă o caracterizare a lui Ricci. Ce poate să ajungă băiatul ăsta. Ce calități are, ce defecte?) În primul rând, e un copil bun, e un copil serios, care nu pare că și-ar pierde capul. A fost lăudat excesiv, asta e clar. Este un copil cu care a lucrat Alin Stoica de când avea 10 ani. Eu de echipa asta a jucătorilor născuți în 2007 am fost îndrăgostit. Am fost după ei în țară și i-am văzut jucând. Ricci era foarte bun ofensiv, dar avea niște carențe defensive”.

Un rol important l-a avut ambițiosul antrenor de la Corvinul, Florin Maxim (45 de ani). MM Stoica dezvăluie că, în perioada împrumutului de la Hunedoara, apărătorul s-a dezvoltat mult pe fază defensivă, acolo unde avea unele probleme. „Și-a reglat multe dintre carențele pe fază defensivă în anul în care a fost împrumutat la Corvinul. Aici, un merit imens îl are Florin Maxim. Eu am fost, l-am văzut jucând la Corvinul, toate meciurile televizate, plus meciurile din București.

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De exemplu, am fost și am văzut meciul Chiajna – Corvinul, care s-a jucat la Buftea. Acolo am văzut ceva foarte important. Am văzut respectul pe care îl au colegii lui mai în vârstă față de el. Deci își câștigase respect pentru că jucase mereu titular, jucase bine și deja se maturizase. De-aia i-am spus lui Gigi (Becali) în vară: ‘Cred că am rezolvat problema U21 cu copilul ăsta’. Eu mi-aș fi dorit să avem pe o poziție trei jucători. Ca să nu fii silit să faci permutări în momentul în care se accidentează cel U21 sau are o prestație execrabilă și trebuie înlocuit”, afirmă Meme.

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„Pădurariu are o forță de pătrundere peste toți fundașii laterali români”, afirmă Meme

Ricardo Pădurariu încă nu a debutat la prima reprezentativă, fiind doar un jucător de națională U21, unde a fost mai mult rezervă sau rezervă neutilizată. Deși are doar 19 ani, Mihai Stoica spune despre fotbalistul de la FCSB că, în momentul de față, are o forță de pătrundere cum nu are niciun alt fotbalist român care joacă pe postul său: „Ricci, la momentul ăsta, este un jucător care are o forță de pătrundere mult peste toți fundașii laterali români la ora actuală. Este genul lui Rațiu. Bancu face o progresie extraordinară cu mingea la picior. Ricci are explozie. Ricci pe loc te judecă, pleacă de lângă tine și ai impresia că s-a închis totul!”, spune Meme.

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După primele 16 meciuri jucate în tricoul FCSB, Pădurariu are un singur assist și niciun gol. Mihai Stoica este de părere că tânărul va începe să apară și pe tabela de marcaj cu numele. „Are picior bun, are viteză bună. Va ajunge să marcheze goluri. Sunt convins de treaba asta, că va ajunge să marcheze”. MM mai spune despre Pădurariu că are un pic din stilul lui Andrei Rațiu (28 de ani) „Seamănă cu Rațiu, da”.

încă are probleme pe faza de apărare. Meme remarcă faptul că, treptat, aceste lucruri se schimbă. „În ultima vreme, a început să se apere bine și asta e foarte important. Ultimele două meciuri pe care le-a jucat, împotriva lui Moruțan și Dobre, meciul cu Rapidul, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Apoi a jucat la Cluj, pe Cluj Arena, împotriva lui Macalou. I-a băgat în buzunar pe toți la 19 ani. Chestia asta trebuie să-i dea încredere, dar trebuie în același timp să nu-l facă să nu-și piardă cumva busola. Pentru că s-au văzut atât de multe cazuri cu jucători care s-au pierdut”.

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