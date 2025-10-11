Dezvăluiri despre Kevin Ciubotariu, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat de la Dinamo

Kevin Ciubotaru este una dintre surprizele selecţionerului Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna octombrie. Fundaşul lui Hermannstadt a debutat cu succes în amicalul cu Moldova şi este anunţat titular cu Austria.
Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în urmă cu câţiva ani Kevin Ciubotaru a fost la un pas să fie transferat de Dinamo. Fostul administrator special al clubului, Vlad Iacob, a cerut câteva zile de gândire, iar pe fir a intrat Dani Coman.
Pe acea vreme la Hermannstadt, Dani Coman a profitat de ezitarea dinamoviştilor şi i-a pus contractul în faţă lui Kevin Ciubotaru, care a semnat cu sibienii, unde joacă titular începând din acest sezon.
Dani Coman a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA şi a confirmat povestea, spunând că a avut o mare încredere în Kevin Ciubotaru de la început şi îl vede viitorul fundaş al echipei naţionale:
„Pe Kevin Ciubotaru îl cunosc foarte bine, eu l-am adus la Sibiu. Am avut încredere în el, am în continuare şi cred că va fi următorul fundaş stânga al echipei naţionale.
Exact aşa s-a întâmplat. Este un copil tare bun, are un potenţial mare de creştere. Are un caracter superb, un băiat educat, inteligent, cu o mare marjă de progres. A fost dat împrumut anul trecut, la Ungheni.
A dat de un antrenor foarte bun, pe Sebi Tudor. O să mai auzim de acest băiat în antrenorat. A demonstrat atâta timp cât a fost la Ungheni, acum la Târgu Mureş, că este un antrenor foarte bun”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.
Pentru Kevin Ciubotaru „botezul focului” va fi împotriva Austriei. Din informaţiile FANATIK, fundaşul stânga este anunţat titular duminică seara, la trei zile după ce a debutat în prima reprezentativă.
La finalul meciului cu Moldova, Mircea Lucescu i-a remarcat pe Eissat şi Ciubotaru: „M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur. Și Ciubotaru, are calități deosebite. Jucători de 20 de ani excelenți„, a spus selecţionerul.