Dezvăluiri despre Lorenzo Biliboc, surpriza celor de la CFR Cluj: “A crescut în Italia! E de apreciat curajul pentru că a vorbit în română”

După etapa 10, echipa antrenată de Andrea Mandorlini, dar și despre elevii acestuia. Printre fotbaliștii noi de la CFR Cluj se numără și Lorenzo Biliboc, despre care președintele ardelenilor a avut câteva mențiuni importante de spus.

Cristi Balaj, despre Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

Cristi Balaj pentru prestațiile de la CFR Cluj. Fostul junior de la Juventus este în proces de adaptare în România, iar președintele ardelenilor a spus de ce suporterii trebuie să aibă puțină răbdare cu fotbalistul de 18 ani.

„Îmi spunea Leo Grozavu că în meciul cu noi s-au chinuit mult mai mult decât în meciul cu FCSB, deși noi nu l-am câștigat nici pe acela. Încă nu jucăm ce se pregătește. E nevoie de timp, Mandorlini a mai fost și a avut nevoie de un număr mai mare de meciuri, de ședințe de pregătire pentru a reuși să își impună stilul de joc.

Din păcate, încă nu jucăm și când apar și schimbări la underi, suferim și în sistemul de joc. Pe Sfaiț poți să în folosești într-un sistem 3-5-2, dar pe Biliboc mai mult în 4-3-3.

E greu și trebuie să te adaptezi în funcție de jucătorul under. Mă bucur pentru Biliboc că a înscris și că a intrat foarte bine ieri. A mai avut câteva situații. E clar că are acea explozie și ușurință în a scoate adversarul din joc și de a crea superioritate.

De ce trebuie să aibă răbdare fanii lui CFR Cluj cu Biliboc

Are acuratețe în pasele pe care le dă și a progresat în modul de exprimare. El s-a născut și a crescut în Italia și a fost departe de familie. A fost mai mult timp plecat și are nevoie de o perioadă până să se mai acomodeze și cu limba română.

E de apreciat curajul de a începe să vorbească și limba română. E un jucător în care noi credem, deși are 18 ani. Uneori joacă pentru că merită, nu doar condiției și regulii”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.