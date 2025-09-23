Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri despre Lorenzo Biliboc, surpriza celor de la CFR Cluj: “A crescut în Italia! E de apreciat curajul pentru că a vorbit în română”

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Lorenzo Biliboc și a făcut câteva dezvăluiri importante despre tânărul jucător de la CFR Cluj.
Sebastian Coleasa
23.09.2025 | 11:15
Dezvaluiri despre Lorenzo Biliboc surpriza celor de la CFR Cluj A crescut in Italia E de apreciat curajul pentru ca a vorbit in romana
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj, despre Lorenzo Biliboc la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK

După etapa 10, Cristi Balaj a vorbit despre echipa antrenată de Andrea Mandorlini, dar și despre elevii acestuia. Printre fotbaliștii noi de la CFR Cluj se numără și Lorenzo Biliboc, despre care președintele ardelenilor a avut câteva mențiuni importante de spus.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, despre Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

Cristi Balaj l-a lăudat pe Lorenzo Biliboc pentru prestațiile de la CFR Cluj. Fostul junior de la Juventus este în proces de adaptare în România, iar președintele ardelenilor a spus de ce suporterii trebuie să aibă puțină răbdare cu fotbalistul de 18 ani.

„Îmi spunea Leo Grozavu că în meciul cu noi s-au chinuit mult mai mult decât în meciul cu FCSB, deși noi nu l-am câștigat nici pe acela. Încă nu jucăm ce se pregătește. E nevoie de timp, Mandorlini a mai fost și a avut nevoie de un număr mai mare de meciuri, de ședințe de pregătire pentru a reuși să își impună stilul de joc.

ADVERTISEMENT

Din păcate, încă nu jucăm și când apar și schimbări la underi, suferim și în sistemul de joc. Pe Sfaiț poți să în folosești într-un sistem 3-5-2, dar pe Biliboc mai mult în 4-3-3.

E greu și trebuie să te adaptezi în funcție de jucătorul under. Mă bucur pentru Biliboc că a înscris și că a intrat foarte bine ieri. A mai avut câteva situații. E clar că are acea explozie și ușurință în a scoate adversarul din joc și de a crea superioritate.

ADVERTISEMENT
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Digi24.ro
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului

De ce trebuie să aibă răbdare fanii lui CFR Cluj cu Biliboc

Are acuratețe în pasele pe care le dă și a progresat în modul de exprimare. El s-a născut și a crescut în Italia și a fost departe de familie. A fost mai mult timp plecat și are nevoie de o perioadă până să se mai acomodeze și cu limba română.

ADVERTISEMENT
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei...
Digisport.ro
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

E de apreciat curajul de a începe să vorbească și limba română. E un jucător în care noi credem, deși are 18 ani. Uneori joacă pentru că merită, nu doar condiției și regulii”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, reacție după CFR Cluj - UTA 1-1

Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în...
Fanatik
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Eugen Neagoe, prezentat oficial la Petrolul Ploiești! Ce contract a semnat și când...
Fanatik
Eugen Neagoe, prezentat oficial la Petrolul Ploiești! Ce contract a semnat și când va debuta pe banca „lupilor galbeni”. Update
Reacţie fermă a lui Reghecampf după scandalul dintre jucători şi fani de la...
Fanatik
Reacţie fermă a lui Reghecampf după scandalul dintre jucători şi fani de la Rapid: „Nu îi înţeleg. Ar trebui să fie mai uniţi!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!