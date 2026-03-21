Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E fanatic”. Exclusiv

FCSB a spart gheața în mandatul lui Mirel Rădoi, 44 de ani, și a obținut prima victorie în play-out-ul din SuperLiga. Campioana en-titre s-a impus cu 1-0 în fața celor de la UTA. Mihai Stoica a dezvăluit, la FANATIK, mesajul surprinzător pe care l-a trimis noul antrenor al echipei roș-albastre după acest succes extrem de important.

Cât de profesionist este Mirel Rădoi. Ce spune MM Stoica despre antrenor după FCSB – UTA 1-0: „E fanatic”

Emisiunea MM la FANATIK, cea mai nouă producție marca FANATIK, a revenit în forță sâmbătă, 21 martie, la nici 24 de ore după victoria celor de la FCSB cu UTA, scor 1-0. Managerul general al campioanei a oferit detalii extrem de interesante despre atmosfera de la echipă. Acesta a evidențiat comportamentul ireproșabil al lui Mirel Rădoi.

este un fanatic al fotbalului, în sensul bun al cuvântului. „(n.r. Cum este echipa cu Mirel Rădoi) Total schimbat față de cum a fost înainte și nu este niciun reproș la adresa celor care au fost înainte pentru că am făcut niște rezultate inimaginabile cu ei.

Fiecare antrenor are metodele lui. Mirel este un… mă uit acum pe coperta revistei FANATIK. Bine scris FANATIK și Mirel. E un FANATIK al fotbalului. Este un om care vine dimineața la prima oră. Își duce copiii la școală și vine. Au fost zile în care a stat mai mult de 12 ore la bază. (n.r. la Berceni). Adept al noilor tehnologii. Lucrează foarte foarte mult pe cifre”, a spus Meme.

MM Stoica dezvăluie mesajul surprinzător pe care l-a trimis Mirel Rădoi după FCSB – UTA 1-0

, în etapa a 2-a din play-out-ul campionatului. Succesul de pe Arena Națională este primul în acest mandat al lui Mirel Rădoi pe banca campioanei. După acest meci, tehnicianul campioanei en-titre a trimis un mesaj pe un grup intern al clubului.

Mihai Stoica a ținut să dezvăluie, în emisiunea MM la FANATIK, textul scris de Rădoi. „E un mesaj pe care l-a scris pe grup. L-a adresat ofițerului de presă, care este persoană de contact: ‘Salut, Cătă, poți spune te rog, aici pe grup, traseul jucătorilor convocați la naționale să putem calcula gradul de oboseală.

Cât zboară fiecare, escală dacă este cazul, deplasări cu mașina ori autocarul. O zi frumoasă’. Mie chestiile astea îmi plac. E o chestie pe care, recunosc, că o văd în premieră și îmi place foarte mult. Aceste lucruri nu pot decât să ajute”, adaugă Meme.

