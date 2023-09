Dezvăluiri despre „nebunia de public” de la Bihor – FCSB. „Avem 6.890 de abonamente”

Vedetele lui Gigi Becali au umplut stadionul până la refuz, iar fanii gazdelor au avut ce vedea. FCSB s-a impus cu 0-2 în deplasare spre deliciul publicului venit la stadion. Bihor se luptă pentru promovarea în Liga a 2-a.

FC Bihor – FCSB s-a jucat cu casa închisă

“V-am sunat să vă felicit pentru ce am văzut la meciul de cupă de la Oracea cu FCSB. În viața mea nu am văzut în România un asemenea entizuasm. Ce s-a întâmplat? Le-ați dat la oameni ceva, vreun cadou? A fost ceva gratuit?”, a întrebat Horia Ivanovici.

“Nu, vă dați seama că la noi fotbalul e foarte iubit la Oradea și în județul Bihor. Dar de 20 de ani, nu a mai fost fotbal, așa că s-a creeat o emulație foarte foarte mare. Am avut 12.000 de oameni pe stadion, a fost fantastic.

S-a creat o emulație a fost ca un festival. Noi de 20 de ani nu am mai avut stadionul așa de plin. Noi ne dorim anul acesta să promovăm în Liga a 2-a, iar pe partea de infrastructură, Primaria vrea să facă un stadion nou și se lucrează la o bază de antrenamente cu teren, vestiare, locuri de cazare pentru juniori.

Stadionul nou va avea 16.000 de locuri. Acum deja, din câte știu, proiectul e deja finalizat cu toate actele. Realist vorbind, nu cred că o să avem stadionul mai repede de 3 ani. Anul viitor să intrăm în a 2-a divizie, să rămânem acolo”, a declarat George Tătar.

FC Bihor a înregistrat un număr record de abonamente

FCSB s-a impus fără probleme în deplasarea de la Bihor. . Bihor a profitat de popularitatea FCSB-ului și a reușit să vândă un număr impresionant de abonamente. Aproape 7000 de abonați are formația din liga a 3-a.

“Să găsim niște sponsori, poate mai mari, care să vină alături de noi. Și acum, în perioada asta au venit sponsori, dar poate ne-ar trebui un sponsor mai mare, mai serios. Încercăm să facem lucrurile cât putem de bine.

Bugetul anul acesta este undeva la 800.000 de euro, cu tot ce înseamnă copii și juniori, taxe și impozite. Suntem echipa primăriei și a consiliului județean. Ca și formă de organizare, suntem precum CSA. D-asta și ziceam că avem nevoie de sponsori, nu o să putem intra imediat în Liga I.

Avem undeva la 6.800 de abonați. Avem meciurile astea din cupă. Avem 6890 de abonați în total. În campionat nu vin așa de mulți oameni, d-asta am vrut această variantă cu abonamente ca să vină lumea la stadion mai des. 100 de lei a fost abonamentul, așa am stabilit la începutul anului. Înainte de cupă, am avut câteva sute”, a declarat George Tătar.

