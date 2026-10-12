Dezvăluiri despre Nuno Campos, antrenorul revelație! Președintele lui Dinamo: “Cu Kopic nu puteam atinge acest nivel!”

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Dinamo traversează un sezon foarte bun până în acest moment, aflându-se pe prima poziție din SuperLiga după 11 etape. Andrei Nicolescu l-a lăudat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe antrenorul Nuno Campos, revelația care a transformat total echipa. Oficialul „câinilor” a spus că formația din „Ștefan cel Mare” nu putea atinge un asemenea nivel cu Zeljko Kopic. Andrei Vochin i-a lăudat pe „alb-roșii” pentru alegerile făcute.

Nuno Campos, antrenorul revelație care a transformat Dinamo. Comparația făcută de Andrei Nicolescu cu Zeljko Kopic

După , Dinamo și-a consolidat poziția de lider, cu 26 de puncte acumulate. Andrei Nicolescu a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre filosofia pe care echipa a abordat-o încă de la plecarea lui Zeljko Kopic și cum s-a pliat perfect pe cerințele lui Dinamo. Președintele bucureștenilor a mai spus și că tehnicianul croat nu putea atinge actualul nivel. „În iunie, imediat după anunțul plecării domnului Kopic, a fost un amical al României pe Ghencea și acolo am dat acest mesaj. Am spus că noi ne dorim anul viitor să jucăm cu intenție și ne dorim să avem versatilitate, în sensul în care, dacă o altă echipă joacă într-un anumit fel, să fim capabili să ne adaptăm jocul nostru și jocul nostru să nu semene de la un meci la altul doar pentru că ăsta e stilul nostru și nu putem să jucăm decât asta. Au fost două mesaje pe care lumea le-a perceput la momentul ăla destul de negativ. Cumva am fost luat tot așa, în zeflemea și în râdere, dar mesajul era de la momentul la care noi, și nu doar eu, toți cei care ne ocupăm de lucrul ăsta, apropo de alegerea viitorului antrenor, știam ce putem să obținem de la viitorul antrenor pentru echipa asta. În această perioadă mi-a fost foarte greu să dau mesaje și să fiu ascultat.

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Constat totuși că evoluez un pic și lumea începe să asculte mesajele mele. Mi-aș dori foarte mult să le și înțeleagă. Un mesaj legat de ceea ce ne doream noi pentru acest an a fost dat în iunie, când spuneam că ne dorim versatilitate și joc cu intenție. (n.r. – a fost perceput atunci drept un mesaj anti Kopic) Lumea atâta poate să perceapă rapid, așa, fără să stea să analizeze. Și, de fapt, noi vorbeam despre ceea ce voiam să construim!” (n.r. – Cu Kopic ați fi putut să faceți asta?) Nu, nu. Și probabil pentru mister Kopic am fi putut, în alte circumstanțe ale clubului, să oferim niște condiții în care să avem performanțe. Dar clubul nu e pregătit pentru performanța pe care poate să o facă Kopic. Actualul tehnician e mult mai adaptat pentru realitățile pe care le are Dinamo la acest moment! O alegere cu cel mai mic grad de risc. Așa ne-am dorit tot timpul. Nu există alegeri perfecte în fotbal, dar alegeri cu cel mai mic grad de risc putem să facem dacă suntem foarte, foarte atenți la detalii!”, a spus Andrei Nicolescu.

Dinamo, felicitată de Andrei Vochin pentru alegerile făcute

Ulterior, Andrei Vochin, prezent în studio, a ținut să laude felul în care Dinamo își alege oamenii cu care să lucreze și să se dezvolte. Oficialul FRF a avut cuvinte de laudă și pentru care ocupă postul de director sportiv la Dinamo din decembrie 2023. „Am avut acum vreo două săptămâni, la Federație, au venit niște domni cu o platformă de scouting de antrenori. E prima oară când văd așa ceva prezentat. După ce au făcut acea prezentare, am întrebat dacă au mai făcut prezentări la cluburi și dacă sunt cluburi care au accesat această platformă. Și mi-au zis da, în România sunt două cluburi care au accesat această platformă: Dinamo a intrat de 20 de ori și Oțelul de 9 ori pe ea. Ăsta pentru mine e un răspuns pe care îl căutam la numirea foarte rapidă a domnului Nuno Campos în vară, pentru că pentru noi, din exterior, ea a apărut foarte rapid. Domnul Nicolescu a explicat că, de fapt, cercetările au fost mai demult. Asta îmi confirmă mie faptul că oamenii ăștia lucrează cu niște instrumente.

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Am participat la cursurile de director sportiv, la prima generație de directori sportivi, și mi-a atras atenția un băiat care nu jucase fotbal și care se numește Mihalescu, care acum este directorul sportiv al lui Dinamo. Iarăși nu mi se pare întâmplător faptul că Dinamo construiește în felul ăsta. Pentru că una dintre marile probleme pe care nu vor să le spună cei care contestă doar rezultatul de final de la echipa națională este lipsa de educație a celor care lucrează în fotbal. Educație în sensul nu a celor șapte ani de acasă, educație în sensul de școlarizare, de a te duce acolo, de a pune etichete pe niște oameni care n-au jucat fotbal, de a nu fi important în fotbalul nostru ce spui, ci doar cine spune. Că dacă cine spune are o notorietate, devine o bombă. Dacă vine un om cum e acest domn Mihalescu de la Dinamo și ar spune niște lucruri aici, ar fi luați la preț de matineu. Doar că, cu astfel de oameni este singura șansă a fotbalului românesc să evolueze! Ideal ar fi ca ei să fie aleși dintre cei care au jucat fotbal, pentru că au un avantaj uluitor de care ei nu-și dau seama. Doar că este, așa cum am mai zis, o condiție necesară, dar nu și suficientă. Duceți-vă, aveți experiența de a fi jucat fotbal, de a fi antrenați de antrenori mari. Dar duceți-vă, fraților, și la școală, pentru că aflați o grămadă de lucruri într-o perioadă a existenței noastre în care informația crește nu liniar, ci exponențial. În fiecare an se schimbă lucruri din ce în ce mai multe. Ori mie mi se pare că Dinamo este pe o astfel de traiectorie!”, a spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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5 era locul ocupat de Dinamo sezonul trecut, după 11 etape

20 de puncte aveau „câinii” atunci