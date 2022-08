Dezvăluiri despre primii ani ai lui David Popovici în bazinul de înot: ”Nu era cel mai uşor de antrenat”

Adrian Rădulescu este unul dintre oamenii din spatele marilor performanțe realizate de David Popovici, înotătorul care la doar 17 ani a devenit cel mai rapid din lume.

David Popovici se distra la antrenamente și își învingea competitorii cu inteligență

Proaspătul recordman mondial în proba de 100 metri liber a început să practice înotul în urmă cu aproximativ opt ani. Antrenorul lui, a povestit într-un interviu pentru că era un copil dificil de antrenat, dar extrem de inteligent.

ADVERTISEMENT

”David a venit la clubul nostru când avea nouă ani. Nu era cel mai uşor de antrenat, căuta mai ales să se distreze, ca toţi puştii. Avea însă ceva special, era foarte competitiv.

Aveam mulţi înotători talentaţi. Unii erau concentraţi pe antrenamente, alţii pe distracţie. A fost nevoie de timp ca să se vadă că ar putea să se concentreze pe antrenamente şi să progreseze. Avea probabil 10 sau 11 ani când a înţeles despre ce este vorba.

ADVERTISEMENT

Într-un cantonament, trebuie să fi avut zece ani, am organizat o competiţie cu înotători de aceeaşi vârstă. Douăzeci şi cinci de metri de înotat şi ultimul era eliminat. Doi băieţi erau mai buni ca el, am început jocul.

De fiecare dată, David termina penultimul. În faţă, au vrut să arate că sunt buni şi au obosit. În finală, ultimul nu mai avea energie şi David a câştigat. Deci la 10 ani avea deja inteligenţă şi talent”, a rememorat Andrei Rădulescu, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cum s-a transformat David Popovici din puștiul pus pe joacă, în sportivul care are lumea la picioare

Antrenorul care îi șlefuiește lui David Popovici viitorul a dezvăluit și metodele prin care sportivul a trecut de la statutul de puști pus pe joacă, la .

Adrian Rădulescu spune că în relația lor, totul se bazează pe comunicare, onestitate și studiu de ambele părți. Deși este în continuare încăpățânat, David Popovici poate fi ”strunit” dacă i se aduc argumente.

ADVERTISEMENT

”Este gata să asculte. Are însă nevoie de informaţii, de argumente. Asta înseamnă că în timp a dobândit multe cunoştinţe despre înot. Era pregătit să înţeleagă înotul încă de la început. Este incredibil că asta se întâmplă atât de repede, la doar 17 ani.

ADVERTISEMENT

Relaţia nu este întotdeauna aceeaşi. Uneori, pedagogul trebuie să fie în faţă, alteori în spate, alteori lângă el. Uneori, trebuie să ascult mai mult ce spune, ce gândeşte. Uneori este invers, el trebuie să-mi asculte ideile. Nu este un demers autocratic, mai degrabă o relaţie de antrenament prietenească.

Trebuie de asemenea să accepte că nu are întotdeauna dreptate. Este important pentru încrederea sportivului. Onestitatea este fundamentală pentru încredere”, a adăugat Adrian Rădulescu.

Marile provocări acum încep pentru antrenor și pentru David Popovici

La 17 ani corpul lui este în continuă schimbare, iar acest lucru constituie cea mai mare provocare pentru sportiv și staff-ul său. Adrian Rădulescu spune că deși Popovici are un acut simț al apei, acesta va trebui să-și adapteze modul de abordare a antrenamentelor și a curselor în funcție de schimbările fizice care vor apărea.

”David are un simţ acut al apei. Este o discuţie pe care am avut-o cu analistul video: întrebarea nu este forţa pe care o putem genera, ci modul în care o introducem în viteza pe care o dezvoltăm. Deci, da, este foarte fin, dar are suficientă forţă pentru a înota la viteze mai mari. Dacă era mai puternic, nu ştiu dacă putea înota mai repede.

Probabil. Dar tehnica lui şi felul în care simte apa ar trebui adaptate. În septembrie va împlini 18 ani, corpul lui va creşte, va evolua spre cel al unui bărbat. Este o provocare să găseşti calea potrivită, pentru a obţine echilibrul potrivit între forţă şi eficienţă. Vom vedea în următorii cinci sau şase ani”, a mai spus Rădulescu.