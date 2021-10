Dezvăluiri despre regulile draconice ale lui Pep Guardiola! Lionel Messi, interzis la sex după miezul nopţii

Un fin tactician în timpul meciurilor, Pep Guardiola stă cu ochii pe jucători şi în timpul liber al acestora. Samir Nasri, fost jucător al lui Manchester City, a vorbit despre regulile impuse de antrenorul spaniol şi a dezvăluit că Lionel Messi nu avea voie să facă sex, atunci când era antrenat de Pep la FC Barcelona, după miezul nopţii.

Lionel Messi, ţinta unei reguli impuse de Pep Guardiola

s-a retras recent din fotbal, după o carieră marcată şi de câteva momente controversate, şi a oferit un interviu pentru L’Equipe du Soir. Fostul internaţional francez a dezvăluit că Pep Guardiola era foarte atent la activitatea sexuală a jucătorilor săi, încă de pe vremea când o antrena pe Barcelona.

“În opinia lui, activitatea sexuală a jucătorilor lui trebuie să aibă loc până la miezul nopţii, aşa vor avea parte de un somn bun, chiar şi dacă sunt liberi a doua zi.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus că i-a impus această regulă şi lui Lionel Messi şi aşa şi-a îmbunătăţit muşchii, după ce a început să respecte ordinul”, a povestit Samir Nasri în L’Equipe du Soir.

“Guardiola mi-a spus că sunt un dezastru”

a ajuns la Manchester City în vara lui 2016, iar Samir Nasri a avut puţin timp la dispoziţie ca să lucreze cu acesta. Fostul fotbalist a povestit ce s-a întâmplat atunci când l-a cunoscut pe antrenorul spaniol, înainte să fie trimis la Sevilla sub formă de împrumut.

ADVERTISEMENT

“Guardiola mi-a spus că sunt un dezastru. Mi-a spus asta de mai multe ori şi chiar mi-a dat un şut în fund. Când am revenit din vacanţă, după un sezon cu accidentări şi probleme personale, eram ieşit din formă puţin.

Aveam şi câteva kilograme în plus, dar nu aşa cum s-a spus atunci. Pentru Guardiola, dacă aveai peste 2,5 kilograme în plus, nu te mai puteai antrena cu grupul. Eu aveam cam 4 kilograme în plus.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus că, la ce calităţi am, trebuia să joc la Barcelona, nu la Manchester City. Am avut câteva discuţii, îmi spusese că vrea să rămân şi să joc pentru el. I-am spus nu. Nu putea să-mi asigure un loc în primul ’11′”, a mai spus Samir Nasri.

Cea mai bună perioadă a lui Samir Nasri a fost la Manchester City

După ce jucase pentru Marseille şi Arsenal, Samir Nasri a ajuns la Manchester City în startul sezonului 2011-2012. Francezul a petrecut cinci stagiuni pe “Etihad”, timp în care a câştigat două titluri de campion al Angliei, o Cupă a Ligii şi o Supercupă.

ADVERTISEMENT

În primul sezon al lui Pep Guardiola la Machester City, Samir Nasri a jucat un meci, ca mai apoi să fie împrumutat la Sevilla până în vara lui 2017. Revenit din Spania, fostul internaţional a fost vândut la Antalyaspor, iar pe finalul carierei a mai evoluat la West Ham United şi Anderlecht.

Samir Nasri a încălcat regulile WADA, în decembrie 2016, când a folosit un tratament intravenos aflat pe lista interzisă. Astfel, francezul a fost suspendat, în februarie 2018, pentru 6 luni, ca mai apoi pedeapsa să fie mărită la 12 luni. După ce a scăpat de suspendare, Nasri a semnat cu West Ham United, unde a prins doar a doua parte a sezonului 2018-2019.

ADVERTISEMENT