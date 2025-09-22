Dezvăluiri despre retragerea lui Mitriţă de la echipa naţională: „A gândit destul de mult decizia!”. Exclusiv

Sport

Alex Mitriţă s-a retras din echipa naţională la vârsta de 30 de ani. Sorin Cârţu a vorbit pentru FANATIK despre decizia fostului atacant al Universităţii Craiova.
Marian Popovici
22.09.2025 | 16:05
Dezvăluiri despre retragerea lui Mitriţă de la echipa naţională: "A gândit destul de mult decizia!". Sursa: sportpictures.eu

Alex Mitriţă s-a retras din echipa naţională a României la vârsta de 30 de ani. Atacantul a explicat motivele prin intermediul unei scrisori, spunând că distanţa mare faţă de China şi bunăstarea familiei au cântărit decisiv.

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a vorbit pentru FANATIK despre decizia lui Alex Mitriţă, spunând că atacantul a cântărit mult timp decizia şi e de părere că i-a fost greu atacantului să renunţe:

Şi-a expus motivele, nu? Aşa cred şi eu că distanţa mare şi familia… Nu ştiu dacă a fost sau nu supărat că n-a jucat cu Cipru. Este un jucător matur, el ştie foarte bine care sunt posibilităţile lui.

Are şi o vârstă, să tot faci drumurile de China, nu e uşor de făcut. Kilometri mulţi zburaţi. El a cântărit cel mai bine decizia. Eu îi împărtăşesc decizia. A gândit-o destul de mult. 

„Nu este uşor de luat o asemenea decizie, dar nici uşor de făcut efortul ăsta”

Nu ştiu ce planuri de viitor are, cât vrea să rămână în China. Nu este uşor de luat o asemenea decizie, dar nici uşor de făcut efortul ăsta. Probabil va fi o pierdere pentru naţională.

Era un jucător de un anumit tip, pe care îl găseşti mai greu. Sunt meciuri în care poţi să te foloseşti de el, depinde de viziunea selecţionerului”, a spus Sorin Cârţu pentru FANATIK.

Mitriţă, niciun meci ca titular în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026

Alex Mitriţă a bifat 24 de selecţii în echipa naţională, reuşind să marcheze patru goluri. Ultima reuşită a lui Alex Mitriţă în prima reprezentativă a fost în victoria 3-1 cu Lituania, în Liga Naţiunilor, pe 9 septembrie 2024.

În actuala campanie de calificare la Campionatul Mondial, Alex Mitriţă nu a început niciodată ca titular. Ultimul meci sub „tricolor” au fost împotriva Canadei, scor 0-3, când atacantul a evoluat 16 minute.

  • 30 de ani are Alex Mitriţă
  • 2018 este anul în care a fost debutat la echipa naţională
