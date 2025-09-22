Dezvăluiri despre retragerea lui Mitriţă de la echipa naţională: „A gândit destul de mult decizia!”. Exclusiv

. Atacantul a explicat motivele prin intermediul unei scrisori, spunând că distanţa mare faţă de China şi bunăstarea familiei au cântărit decisiv.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre retragerea lui Mitriţă de la echipa naţională! Sorin Cârţu: „A gândit decizia destul de mult!”

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a vorbit pentru FANATIK despre decizia lui Alex Mitriţă, spunând că atacantul a cântărit mult timp decizia şi e de părere că i-a fost greu atacantului să renunţe:

„Şi-a expus motivele, nu? Aşa cred şi eu că distanţa mare şi familia… Nu ştiu dacă a fost sau nu supărat că n-a jucat cu Cipru. Este un jucător matur, el ştie foarte bine care sunt posibilităţile lui.

ADVERTISEMENT

Are şi o vârstă, să tot faci drumurile de China, nu e uşor de făcut. Kilometri mulţi zburaţi. El a cântărit cel mai bine decizia. Eu îi împărtăşesc decizia. A gândit-o destul de mult.

„Nu este uşor de luat o asemenea decizie, dar nici uşor de făcut efortul ăsta”

Nu ştiu ce planuri de viitor are, . Nu este uşor de luat o asemenea decizie, dar nici uşor de făcut efortul ăsta. Probabil va fi o pierdere pentru naţională.

ADVERTISEMENT

Era un jucător de un anumit tip, pe care îl găseşti mai greu. Sunt meciuri în care poţi să te foloseşti de el, depinde de viziunea selecţionerului”, a spus Sorin Cârţu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mitriţă, niciun meci ca titular în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026

Alex Mitriţă a bifat 24 de selecţii în echipa naţională, reuşind să marcheze patru goluri. Ultima reuşită a lui Alex Mitriţă în prima reprezentativă a fost în victoria 3-1 cu Lituania, în Liga Naţiunilor, pe 9 septembrie 2024.

În actuala campanie de calificare la Campionatul Mondial, Alex Mitriţă nu a început niciodată ca titular. Ultimul meci sub „tricolor” au fost împotriva Canadei, scor 0-3, când atacantul a evoluat 16 minute.

ADVERTISEMENT