Dezvăluiri despre Ricardo Pădurariu, noul star al FCSB care ”i-a distrus pe Alex Dobre și Macalou în 9 zile!” 

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FCSB are foarte puține motive de bucurie în prima jumătate a sezonului regular din SuperLiga. Unul dintre acestea este Ricardo „Ricy” Pădurariu (19 ani). Revenit după împrumutul de la Corvinul, tânărul s-a impus din start pe flancul stâng al apărării roș-albaștrilor și se anunță un jucător de mare viitor pentru fotbalul românesc. Mihai Stoica (61 de ani) face dezvăluiri despre puștiul care, în doar 9 zile, ”i-a distrus pe Alex Dobre și pe Macalou”.

Cine este, de fapt, Ricardo Pădurariu, noul star al FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica

După ce în sezonul trecut, la o vârstă și mai fragedă, a prins peste 30 de meciuri și a marcat 3 goluri în Liga 2, la Corvinul Hunedoara, echipă care a promovat fără emoții pe prima scenă, Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB, club de unde fusese împrumutat în eșalonul secund pentru a se „căli”. Aventura la „matineu” i-a fost una extrem de utilă, pentru că puștiul s-a transformat în unul dintre cei mai buni jucători din lotul celor de la FCSB.

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În emisiunea „MM la FANATIK”, managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a ținut să reamintească tuturor : „Pădurariu i-a distrus pe Alex Dobre și pe Macalou în 9 zile, doi jucători de mare cotă în campionatul nostru. O singură dată l-a depășit Macalou pe Pădurariu (n.r. în meciul U Cluj – FCSB), la o fază în care a fost o minge lungă și l-a împiedicat să intre pe traiectorie. A mai scăpat o dată singur, iar Pădurariu l-a scos să nu poată să dea la poartă. L-a scos în lateral. Pădurariu a făcut un joc excepțional”.

MM i-a prezentat apoi „istoricul” lui Pădurariu. Actualul fundaș stânga titular al FCSB este un rezultat al generației 2007 de jucători din pepiniera roș-albaștrilor, antrenați de Alin Stoica. „Copilul ăsta face parte din generația 2007, generație care la noi a fost antrenată de Alin Stoica, alături de Mihai Toma, de David Popa și alți jucători care acum evoluează pe la Liga a 2-a. Cei trei fotbaliști erau cei mai reprezentativi. În penultimul an de juniorat l-am împrumutat la Gloria Bistrița, după care (….) a fost împrumutat un an la Corvinul Hunedoara”.

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Antrenorul din SuperLiga cu un rol major în dezvoltarea lui Pădurariu

Poate că Ricardo Pădurariu nu era fundașul extrem de talentat din prezent dacă nu exista un „anume” Florin Maxim. Antrenorul de la Corvinul, spune MM Stoica, a jucat un rol important în dezvoltarea acestui fotbalist. „Florin Maxim, tehnicianul Corvinului, a avut un mare aport la definirea acestui fotbalist. El a insistat ca fotbalistul să meargă acolo (n.r. la Hunedoara), chiar dacă aveam și Bistrița variantă și Ricy ar fi înclinat spre Bistrița, știa cum e acolo, jucase.

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A jucat titular la Corvinul. A fost la început și fundaș dreapta, el fiind de picior stâng. După aceea a jucat fundaș stânga, a marcat, dacă nu mă înșel, chiar 3 goluri, unul ajungând în poziție de vârf. Și chiar la sfârșitul sezonului i-am spus lui Gigi (Becali) că eu cred că va putea să ne acopere regula U21. Pentru că e adevărat că între Liga a 2-a și Liga 1 e diferență foarte mare, însă începuse să se și apere mai bine”, punctează Stoica.

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Ce șanse are Pădurariu să ajung un mare fotbalist: „Este un băiat foarte, foarte serios”

Foarte mulți tineri din campionatul României au impresionat la vârste extrem de fragede, iar apoi s-au pierdut pe parcurs. Întrebat dacă îl vede pe Pădurariu ajungând departe în această carieră de fotbalist, premature. În schimb, oficialul de la FCSB a ținut să sublinieze seriozitatea tânărului: „De el depinde dacă va ajunge un jucător important în fotbalul românesc. El, la momentul ăsta, este un băiat foarte, foarte serios. Foarte serios. Îl vezi rar zâmbind, își vede de treabă. Are niște calități extraordinare”.

MM Stoica a readus din nou aminte de jocul bun cu U Cluj, acolo unde Pădurariu l-a avut în față pe foarte bine cotatul Issouf Macalou: „Și ieri (n.r. luni, cu U Cluj), având un adversar de calibrul lui Macalou, nu a avut probleme defensiv. În plus, a avut câteva acțiuni ofensive de toată frumusețea. Un copil de 19 ani, în câteva meciuri jucate la noi, a reușit să aibă mai multe ocazii de gol decât au avut fundașii laterali ai noștri ani de zile la rând. Da, e un jucător remarcabil la momentul ăsta”.

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