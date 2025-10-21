Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final

ADVERTISEMENT

Dinamo – Rapid s-a terminat cu victoria giuleștenilor, dar și cu scandal între cele două galerii. Gazdele au fost acuzate de giuleșteni că, după ultimul fluier al lui Marian Barbu, au dat muzica tare pe Arena Națională pentru ca fanii să nu se poată bucura alături de fotbaliștii lui Gâlcă.

Adevărul de după scandalul de după Dinamo – Rapid 0-2

Dinamo – Rapid a fost cel mai tare meci al etapei a 13-a din SuperLiga. Derby-ul a fost câștigat de giuleșteni, scor 2-0, în urma golurilor marcate de Gnhaore (autogol) și Cristi Manea. Partida s-a ridicat la nivelul de derby, acolo unde s-au aflat peste 35.000 de spectatori.

Invitat la emisiunea FANATIK DINAMO, Ștefan Știucă, crainicul „câinilor roșii”, a dezvăluit . Announcer-ul dinamovist a fost acuzat de rivali că a „sabotat” bucuria rapidiștilor. Conflictul s-a rezolvat însă după o discuție bărbătească între Știucă și Liviu Ungurean „Bocciu”.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat pe final de derby, când ai fost acuzat că ai dat drumul la stație, ca să nu se audă Rapid, care se bucura cu galeria) Am impresia că s-a propagat dintr-o știre. A apărut știrea asta și s-a propagat puțin necontrolat în media. Ceea ce trebuie să știe toți suporterii, nu doar ai lui Dinamo. Și ai Rapidului și ai FCSB-ului și ai CSA-ului. Nu avem acces la mixerul instalației de pe stadion.

Camera de comandă a jandarmeriei și a poliției. Camera de comandă a forțelor de ordine de pe Arena Națională se află într-o încăpere care e de două ori dimensiunile studioului nostru de astăzi în aceeași cameră cu camera de control. Jandarmii și polițiștii, după fiecare meci, asta e o întrebare care le-o putem pune lor, dau muzica în stație cât mai tare.

Și dacă aș fi vrut să fac chestia asta nu aș fi putut să o fac. Noi ne-am întâlnit cu situații de genul la meciuri în care nu am avut suporteri opozanți. Noi nu am avut suporteri în deplasare la multe meciuri. Și în fața peluzei, ne trezeam când ajungeam să cântăm împreună, că urlă stația. Am dat mesaj în camera tehnică să întreb ce facem și mi s-a spus în nenumărate rânduri că autoritățile insistă să fie dată muzica tare, să nu se audă înjurături.

Ăsta e un răspuns pe care îl poate da cel mai bine jandarmeria. Eu vă pot spun cu certitudine precisă și pe cuvânt de onoare că și dacă aș vrea nu aș putea să fac asta. Nu am niciun fel de control asupra situației.

Atmosfera în jurul acestui derby a fost electrică. A fost aproape sold-out și la T1 și la T2 și la PCH. Rapidiștii au vândut aproape toate biletele cu 2-3 zile înainte de meci. Și în afara de celebra finală de cupă de pe vechiul Lia Manoliu, eu mă îndoiesc că Dinamo – Rapid a mai înregistrat o asistență de peste 35.000 de spectatori. Și merită mulțumiri și grație și rapidiștii care au venit în forță, care au respectat derby-ul acesta bucureștean, și alor mei. Eu am 40 de ani și nu îmi amintesc un alt derby mai electrizant cu Rapid și a domnit fair-play-ul”, a declarat Ștefan Știucă, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Liviu Ungurean „Bocciu” a revenit în peluza rapidistă la derby-ul cu Dinamo

Rapid a câștigat cu noroc derby-ul cu Dinamo. Alb-vișinii au marcat două goluri în poarta lui Epassy, deși au tras doar 2 șuturi pe poartă. Porte-bonheurul rapidiștilor a fost și Dinamoviștii au avut și ei la rândul lor reproșuri pentru rapidiști, care au fost acuzați că nu au respectat momentul de reculgere pentru Hîldan, Domide și pentru victimele exploziei din Rahova.

„Chiar am discutat cu Liviu în dimineața asta, înainte să vin la emisiune, cu Bocciu, și el fiind jos, la mantinelă, între boxe, portavoce și cu tobele sub el, el efectiv nu m-a auzit. Eu îl cred pe cuvânt că nu m-a auzit. Eu îl cred pe Liviu și susțin cauza lui. Nu consider că e normal să se lase cu pușcărie pentru nimic din ceea ce faci pe stadion pentru spectacolul vizual al unui meci. Și am lămurit-o azi cu el. El mi-a spus că efectiv nu ne-a auzit. Era într-adevăr un vacarm de nedescris.

Momentul de reculegere a fost o recomandare a LPF-ului, care a fost trimisă pe adresele tuturor cluburilor din primele 3 divizii. Toate meciurile din primele 3 divizii, cu 2 minute înainte de start, au aliniat echipele și brigada la centru și au ținut moment de reculgere. Nu am stabilit eu când intră momentul. La ședința de cooperare cu câteva zile înainte de meci s-a stabilit împreună cu autoritățile chestia asta. Nu a fost niciun fel de lipsă de respect. A arătat rău. Nu putem da timpul înapoi. Eu îl cred pe Liviu pe cuvânt”, a adăugat crainicul lui Dinamo.

Câți spectatori au fost pe Arena Națională la Dinamo – Rapid 0-2

Dinamo – Rapid 0-2, din etapa a 13-a, este meciul cu Nu mai puțin de 34.700 de spectatori s-au aflat pe Arena Națională.

„Eu cred că s-a întâmplat altceva. Eu cred că avem același tip de stații. Fiind la 100 de metri una de cealaltă. O stație, cum erau Motorolele alea de pe taxiuri, aveau 4 frecvențe alea. Dacă din greșeală nimereai frecvența poliției, dădeai și tu pe altceva.

A fost un moment care nu se întâmplă decât la câteva încercări. S-au interferat frecvențele de semnal. Noi am încercat și în timpul meciului să resetăm semnalul. La un momentdat am început să ne auzim și noi că am adus niște portavoci. Nu cred că au făcut-o cu intenție cei de la Rapid. Și nici ai mei. Cred că pur și simplu s-au intercalat în mod nefericit frecvențele alea. Dacă ai deja 2 etaje de peluză pe care le umpli de fani, e foarte greu ca cei de la etaj să prindă ritmul de jos.

Trebuia să instaleze boxe și sus și jos. S-a încercat asta. A fost un fail tehnic, dar nu îți imagina că au fost tentative de sabotaj și conspirație. (n.r. – De ce n-a dat la următoarea frecvență?) Cică n-a mers. E supraprealist ce vorbim. Vorbeam cu colegii de la matinelă, Băi, schimbă frecvența! Nu putem nici asta.

Pe de altă parte, Dinamo – Rapid, ca titlu, până duminică n-a fost obișnuit ce s-a întâmplat. Noul Dinamo – Rapid de duminică încoace și pe viitor capătă o cu totul altă dimensiune de cât a avut până acum. Intră pe o traiectorie în care validarea asta a noului Rapid și de către noi prin prezența masivă la stadion va crește un pic intensitatea derby-ului. Ăsta până acum a fost un derby de București. Iata un derby de București care suscită un interes național”, a conchis Știucă.