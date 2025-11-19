Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia. „L-am simțit concentrat, niciodată dezarmat”. Exclusiv

Mircea Lucescu a fost foarte dezamăgit de eşecul României în Bosnia. Un oficial cheie al FRF a dezvăluit ce trăiri a avut selecţionerul după coşmarul de la Zenica.
Marian Popovici
19.11.2025 | 13:45
Dezvaluiri despre trairile lui Mircea Lucescu in zilele de dupa cosmarul din Bosnia Lam simtit concentrat niciodata dezarmat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia. „L-am simțit concentrat, niciodată dezarmat”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Naţionala României a încheiat pe locul 3 grupa preliminară pentru calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au câştigat cu 7-1 împotriva lui San Marino, la trei zile după meciul de coşmar cu Bosnia, de la Zenica.

Ce trăiri a avut Mircea Lucescu după înfrângerea din Bosnia

Mihai Stoichiţă a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce trăiri a avut Mircea Lucescu în zilele care au urmat înfrângerii din Bosnia-Herţegovina. Directorul tehnic al FRF a declarat că „Il Luce” nu a dezarmat şi crede în calificare:

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost foarte echilibrat. Nu l-am văzut să dezarmeze, să aibă o mină de om fără speranţă în dezvoltarea echipei naţionale. A fost extrem de echilibrat, concentrat.

Mereu s-a gândit la ce putem face. Niciodată n-a uitat în niciun moment ce calităţi au jucătorii noştri şi cum poate să le dezvolte. Niciodată nu mi s-a părut dezarmat. 

ADVERTISEMENT
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea...
Digi24.ro
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer

S-a gândit tot timpul cum să dezvolte jocul, cum am făcut şi aseară. Am spus de la început, ţinând cont şi de adversar. Avem mari probleme după repriza a doua din Bosnia. Nu putem ajunge în situaţii de gol.

ADVERTISEMENT
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe...
Digisport.ro
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina

Am vorbit cu el, băieţii ştiu, cum vrea să construiască, să ajungă în faţa porţii. Vrea să îşi impună stilul, absolut. Vrea să nu se mai iasă la întâmplare cu mingea din propria jumătate. 

Cel mai bine ar fi să avem o construcţie logică. Normal că la 7-1 nu putea fi supărat. Nu eram îngrijorat la 0-1, absolut deloc. Chiar am zâmbit, am zis că trag o dată la poartă şi dau gol. 

ADVERTISEMENT

Noi am jucat patru reprize cu Bosnia, am fost superiori în trei dintre ele şi am pierdut ambele meciuri”, a dezvăluit Mihai Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Directorul tehnic al FRF, laude pentru Mircea Lucescu

Directorul tehnic al FRF a dezvăluit că nu contează valoarea de piaţă, posibilii adversari de la baraj fiind, pe hârtie, mult mai valoroşi. În schimb, Stoichiţă a lăudat modul în care „Il Luce” a reuşit să remonteze echipa după înfrângerea dureroasă din Bosnia:

„Nu contează valoarea de piaţă atât de mult. Ce cotă de piaţă avea Argentina în 1994 şi ce cotă de piaţă avea România. Nu contează aşa de mult. Nu suntem o echipă de vedete. 

Fotbalul nu ţine cont de calcule. După ce vii după o înfrângere care te scoate din lupta pentru obiectiv, pentru locul 2, e greu să remontezi dezamăgirea jucătorilor, în primul rând. 

El a reuşit. A fost entuziasm în meciul cu San Marino. Au jucat cu inima, cu plăcere, cu foarte multe reuşite al concepţiei jocului, pe un teren greu. Trebuie să admirăm treaba asta. 

N-am jucat un fotbal în care să aruncăm mingile la bătaie. Uneori, din cauza stării terenului, mi-era frică să nu se oprească mingea prin bălţi. Sunt multe riscuri la meciurile astea. 

Un meci cu San Marino nu ar atrage foarte mulţi fani pe un stadion foarte mare. Acesta a fost primul gând pe care l-am avut în vedere când am ales Ploieşti. Ar fi dezolant să joci cu 8000 de spectatori pe Arena Naţională”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia

Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie...
Fanatik
Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie evitat! Exclusiv
„Am sărit până la lustră!”. Golul care l-a bucurat cel mai mult pe...
Fanatik
„Am sărit până la lustră!”. Golul care l-a bucurat cel mai mult pe Șumudică în ultima zi de preliminarii mondiale
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României...
Fanatik
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită...
iamsport.ro
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită din comun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!