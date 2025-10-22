Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov are o poveste de viață incredibilă. La fel este și cea a transferului său. Stoperul israelian a ajuns la Dinamo în vara lui 2025.

Cum a ajuns Nikita Stoinov, de fapt, la Dinamo

Nikita Stoinov are 20 de ani, iar din iulie 2025 este fotbalistul lui Dinamo. „Câinii roșii” l-au cumpărat de la Maccabi Netanya în schimbul sumei de 450.000 de euro. Ștefan Știucă a dezvăluit cât de greu a fost legitimarea internaționalului israelian de tineret.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că au reușit anul ăsta și Andrei, dar și mister cu ai lui și cu departamentul de scouting, chiar cred că au reușit să acopere niște compartimente. Nu știu dacă v-a spus Andrei, dar . Am muncit un an să vină Stoianov. A costat.

(n.r. – E un jucător pe care Dinamo va lua bani mulți) Sunt convins de chestia asta. Și el se luptă să ia cetățenia bulgară. El o să fie selecționat unde e selecționat în prezent. Pentru circulație și pentru ușurința cu care putem să completăm hârțogăria de acum.

ADVERTISEMENT

Gândește-te că 3 luni, Israelul fiind în război și fiind o situație cu emiterea de acte, noi am avut o problemă să avem actele gata pentru că nu le trimitea statul Israel. Pentru că acolo fiind stare de urgență și de război, sportul e pe planul 3-4”, a declarat

ADVERTISEMENT

Ce naționalitate are Stoinov

Nikita Stoinov este născut pe 24 august 2005, în Israel, la Kiryat Motzkin, . El nu a apucat încă să debuteze pentru naționala de seniori.

„El are povestea asta foarte interesantă. Bunicii lui Stoinov sunt bulgari. Din Bulgaria s-au mutat în Republica Moldova, dar în bucata pe care câteva țări, Rusia și partenerii, o numesc Transnistria. În Transnistria s-au născut părinții lui. Din Transnistria părinții s-au mutat în Israel și l-au născut pe el.

ADVERTISEMENT

Și la prima noastră întâlnire îl întreb ‘Zi-mi și mie ceva în bulgărește’. Nu știa un cuvânt. Îi zic ‘La noi e al doilea căpitan al naționalei Bulgariei, Milanov’. Nu îl știa nici pe Despodov. Nu știa niciun cuvânt sau vreun jucător bulgar. ‘Păi, da, dar tu ești bulgar’. ‘E sunt bulgar… Nici eu nu știu ce sunt’.

Altfel are potențial de vindere și de fezabilitate financiară un comunitar și alta un extracomunitar, chiar dacă e dintr-o țară europeană”, a adăugat Ștefan Știucă.

10 meciuri are Nikita Stoinov pentru Dinamo

550 de mii de euro e cota de piață a fundașului central israelian