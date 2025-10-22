Sport

Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv

Nikita Stoinov (20 de ani) joacă din acest sezon la Dinamo și e deja una dintre vedetele echipei lui Kopic. Povestea transferului fundaș central este însă una incredibilă
Cristian Măciucă
22.10.2025 | 13:05
Dezvaluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo Nea luat un an sa il aducem De ce se lupta pentru cetatenia bulgara Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov are o poveste de viață incredibilă. La fel este și cea a transferului său. Stoperul israelian a ajuns la Dinamo în vara lui 2025.

Cum a ajuns Nikita Stoinov, de fapt, la Dinamo

Nikita Stoinov are 20 de ani, iar din iulie 2025 este fotbalistul lui Dinamo. „Câinii roșii” l-au cumpărat de la Maccabi Netanya în schimbul sumei de 450.000 de euro. Ștefan Știucă a dezvăluit cât de greu a fost legitimarea internaționalului israelian de tineret.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că au reușit anul ăsta și Andrei, dar și mister cu ai lui și cu departamentul de scouting, chiar cred că au reușit să acopere niște compartimente. Nu știu dacă v-a spus Andrei, dar nouă ne-a luat un an să îl luăm pe Stoinov. Am muncit un an să vină Stoianov. A costat.

(n.r. – E un jucător pe care Dinamo va lua bani mulți) Sunt convins de chestia asta. Și el se luptă să ia cetățenia bulgară. El o să fie selecționat unde e selecționat în prezent. Pentru circulație și pentru ușurința cu care putem să completăm hârțogăria de acum.

ADVERTISEMENT
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
Digi24.ro
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot

Gândește-te că 3 luni, Israelul fiind în război și fiind o situație cu emiterea de acte, noi am avut o problemă să avem actele gata pentru că nu le trimitea statul Israel. Pentru că acolo fiind stare de urgență și de război, sportul e pe planul 3-4”, a declarat crainicul lui Dinamo, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

Ce naționalitate are Stoinov

Nikita Stoinov este născut pe 24 august 2005, în Israel, la Kiryat Motzkin, motiv pentru care reprezintă reprezentativele de juniori ale „Țării Sfinte”. El nu a apucat încă să debuteze pentru naționala de seniori.

„El are povestea asta foarte interesantă. Bunicii lui Stoinov sunt bulgari. Din Bulgaria s-au mutat în Republica Moldova, dar în bucata pe care câteva țări, Rusia și partenerii, o numesc Transnistria. În Transnistria s-au născut părinții lui. Din Transnistria părinții s-au mutat în Israel și l-au născut pe el.

ADVERTISEMENT

Și la prima noastră întâlnire îl întreb ‘Zi-mi și mie ceva în bulgărește’. Nu știa un cuvânt. Îi zic ‘La noi e al doilea căpitan al naționalei Bulgariei, Milanov’. Nu îl știa nici pe Despodov. Nu știa niciun cuvânt sau vreun jucător bulgar. ‘Păi, da, dar tu ești bulgar’. ‘E sunt bulgar… Nici eu nu știu ce sunt’.

Altfel are potențial de vindere și de fezabilitate financiară un comunitar și alta un extracomunitar, chiar dacă e dintr-o țară europeană”, a adăugat Ștefan Știucă.

  • 10 meciuri are Nikita Stoinov pentru Dinamo
  • 550 de mii de euro e cota de piață a fundașului central israelian

Cristi Coste, INTERVIU EXPLOZIV cu Stefan Stiuca, CRAINICUL ULTRAS de la Dinamo | FANATIK DINAMO

A semnat prelungirea înainte de FCSB – Bologna: până în 2027!
Fanatik
A semnat prelungirea înainte de FCSB – Bologna: până în 2027!
Cuvântul cu care Cristi Chivu i-a lăsat „mască” pe italieni la conferință: „Nu...
Fanatik
Cuvântul cu care Cristi Chivu i-a lăsat „mască” pe italieni la conferință: „Nu mi-a venit altul în minte, sunt român”
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă...
Fanatik
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua...
iamsport.ro
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!