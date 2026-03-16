Dezvăluiri despre ultima demisie din SuperLiga: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu am semnat nicio hârtie”. Are vreo legătură FCSB? Exclusiv

Nici nu a început bine sezonul de play-off / play-out în SuperLiga și deja s-a înregistrat o demisie. Oțelul a rămas fără antrenorul Laszlo Balint. Acesta a dezvăluit, la FANATIK, motivele care au stat în spatele deciziei sale de a pleca de la Galați. De asemenea, a vorbit despre duelul cu FCSB și dacă acesta a cântărit sau nu în luarea acestei hotărâri.

De ce a plecat Laszlo Balint de la Galați: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu am semnat nicio hârtie”

Ultimele două runde din campionatul intern au adus mișcări de trupe la nivelul băncilor tehnice la unele echipe din play-out. În urmă cu o săptămână, FCSB s-a despărțit de cuplul care i-a adus două titluri: Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Apoi, în prima etapă de play-out, Oțelul Galați a rămas fără tehnicianul Laszlo Balint.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul de 46 de ani a dat cărțile pe față și a explicat . Acesta spune că la originea deciziei sale au stat mai multe aspecte, de la cele legate de situația clubului, la cele legate de rezultatele din ultimele etape ale SuperLigii. Admite că a vrut să producă un șoc la nivelul formației de la malul Dunării.

”S-a ajuns într-un moment în care, din păcate, am simțit că trebuie să iau această decizie, deloc ușoară, chiar dacă a părut la cald. E un moment important pentru echipă. Eu zic că, până acum câteva săptămâni, parcursul echipei a fost bun. Până în decembrie, cu elevii, cu cei din club, am reușit să facem o muncă bună. Cireașa de pe tort în decembrie a fost evoluția bună de pe Giulești (n.r. victoria cu Rapid).

Din păcate, situația financiară a clubului, faptul că tot timpul a trebuit să ne raportăm la un buget destul de dezechilibrat, s-a impus și vânzarea de jucători. A fost și un program care nu ne-a făcut deloc bine: o perioadă cu 5 meciuri în 12 zile, dintre care 4 deplasări. În condițiile unui lot subțire. Au fost multe aspecte care au contribuit la o exprimare mai sărăcăcioasă decât ne-am dorit noi. Consecința a fost că nici rezultatele nu au fost cele dorite de noi”, a spus Balint.

Laszlo Balint spune că a fost obligat în ultimul meci, eșecul cu Csikszereda, să apeleze la jucători fără experiență. Imediat după meci, tehnicianul a avut o discuție cu conducerea și a transmis faptul că decizia sa este luată: ”Chiar duminică am avut o discuție foarte lungă cu Octav (n.r. Octavian Moraru, conducătorul clubului Oțelul), m-a rugat frumos să mă mai gândesc, dar am spus că, odată ce am anunțat, nu mai revin. Nu am semnat nicio hârtie. Ei au încercat să mă facă să mă răzgândesc. Odată ce i-am anunțat pe băieți este greu să mă mai întorc”.

Are vreo legătură plecarea lui Balint de la Oțelul cu meciul contra lui FCSB?

În contextul duelului cu FCSB, meci din sezonul regulat, în spațiul public au apărut mai multe terorii ale consiprației legate de faptul că . Laszlo Balint a fost întrebat dacă acest posibil scenariu este unul real și dacă el ar fi o posibilă cauză a plecării sale de la echipă.

Giusi Balint a fost ferm în reacție. ”Mă face să zâmbesc această teorie. Cine mă cunoaște pe mine știe că nici nu ar putea să vină nimeni să îmi spună ceva. Nu cred că ar avea curaj nimeni să îmi spună așa ceva. (…) Eu am spus-o și atunci, în perioada de dinainte și după meciul cu FCSB: prefer să mă las în secunda 2 de fotbal.

Mi-a dat acest sport mult prea multe pentru a mă gândi la o astfel de variantă. Nu are nicio legătură demisia cu meciul cu FCSB. Are o legătură doar cu intenția mea de a scutura vestiarul în așa fel încât, pe acest final de sezon, Oțelul Galați să termine cu fruntea sus și fără emoții”, a afirmat Balint.