News

Dezvăluiri despre ultima lovitură de pe piața media. „E cel mai tare om din România! Tot trustul face 250 de milioane de euro. Își face televiziune!”

Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre marea lovitură a anului în mass-media din România. Dezvăluiri interesante despre detaliile din spatele afacerii.
Daniel Spătaru
18.08.2025 | 17:03
Achiziţionarea trustului G4Media de Radu Budeanu este tranzacţia anului în România Foto: G4Media

Ultima tranzacţie de pe piaţa media, achiziţionarea trustului G4Media de către Radu Budeanu, a stârnit valuri de reacţii în opinia publică, iar subiectul nu putea lipsi de la „Profeţiile lui DON Mitică”, unde Dumitru Dragomir a dat câteva amănunte de culise şi a făcut predicţii.

Radu Budeanu a plătit cinci milioane de euro pentru achiziţionarea G4Media

Discuţia dintre Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir pe acest subiect a pornit de la suma plătită de Radu Budeanu pentru a cumpăra G4Media. „A băgat bani mulţi”, a spus Dragomir, iar Ivanovici l-a completat: „Cinci milioane de euro, aşa spune lumea!”. Replica lui Dragomir nu s-a lăsat aşteptată: „Da, iar cinci milioane de euro sunt puţini! Mă, eu când vă aud… Păi sunt bani pe care nu-i faci toată viaţa!”.

Totuşi, Oracolul de la Bălceşti a confirmat, din sursele sale, preţul tranzacţiei. „Unii spun că ar fi băgat 4,5 milioane, dar când spui 4,5 milioane spui sigur 5 milioane”, a spus Dragomir.

Fostul politician şi om de fotbal consideră că proaspăta achiziţie de presă l-a făcut pe Radu Budeanu extrem de puternic. „El e cel mai tare, e numărul 1. E tare şi pentru că îi are pe Tucă, pe Cristoiu, pe Hartmann. După părerea mea e cel mai tare om din România. E mai tare decât preşedintele ţării! Păi dacă-i pune pe toţi ăia – de la sport până la Tucă – să dea în tine… Dacă vrea să te măcelărească, te măcelăreşte!”, a mai spus Dumtriu Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

„Budeanu îşi va face televiziune”

Trecerea G4Media în portofoliul trustului Titluri Quality, deţinut de Radu Budeanu, şi unde se mai află titluri precum ProSport, CanCan, Gândul şi agenţia Mediafax, măreşte considerabil valoarea de piaţă a trustului.

„Ăsta e un trust de 250 de milioane de euro. Dacă Budeanu vinde trustul, vor fi cel puţin zece multimilionari sau miliardari ai lumii care vor dori să-l cumpere. România e o ţară mare, totuşi. Avem populaţie cât două Ungarii”, este de părere Dragomir.

Acesta crede că Radu Budeanu nu se va opri cu aici cu extinderea trustului său de presă. „Budeanu, fac pariu pe cât vrei, îşi va face televiziune şi va fi cea mai tare televiziune din România. Deja l-a luat pe Dan Diaconescu sub aripa lui”, a mai spus Dumtriu Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
