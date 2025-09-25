Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman. „Dani a fost la el dimineața, era bine, iar seara a făcut un AVC”. Președintele trebuia să meargă la Arsenal – City!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristian Gentea a vorbit despre ultimele zile ale tatălui lui Dani Coman. ce s-a întâmplat înaintea decesului care i-a cutremurat pe toți cei de la FC Argeș.

Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman

Ultimele zile din viața au arătat mai bine, conform dezvăluirilor făcute de primarul Piteștiului. Cristian Gentea a spus că părintele președintelui de la FC Argeș se simțea mai bine după operație și începuse să mănânce.

„A fost o victorie importantă, mai ales pentru că a venit într-o zi în care eram triști pentru că tatăl lui Dani Coman a murit. A fost o mobilizare. Tatăl lui Dani a fost operat la Spitalul Județean din Pitești.

Cu 3 zile înainte am fost la dânsul și l-am cunoscut. I-am dus un tricou și un tablou și s-a bucurat foarte mult. Era foarte bine. Vineri, Dani îi dăduse să mănânce, eram bucuroși.

Când a ajuns la antrenament la ora 17:00, Dani a fost anunțat că tatăl său a făcut un accident cerebral. Incredibil. A venit vestea ca un trăsnet. Dani trebuia să fie cu mine la Londra și să mergem împreună la Arsenal – Manchester City (1-1). Mi-ar fi plăcut foarte mult să fim împreună în tribună”, a spus Cristian Gentea la FANATIK SUPERLIGA.

Primarul Piteștiului a oferit ultimele detalii despre noul stadion din oraș

„Eu aștept acea ordonanță de urgență, am vorbit cu domnul Cseke (n.r. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), cu domnul Grindeanu (n.r. președintele Camerei Deputaților), cu domnul Neacșu (n.r. vicepremier), chiar și cu premierul (n.r. Ilie Bolojan). Am văzut că dânsul spune că nu e normal să vrem stadioane când n-avem echipe, când n-avem tradiție.

Cred că FC Argeș se încadrează și la una și la alta. (n.r. care ar fi ultimele vești?) Domnul ministru Cseke mi-a spus că în două săptămâni se dă ordonanța prin care ni se cere o cofinanțare de 20%. Noi suntem de acord. Stadionul cu totul, 100 de milioane de euro, partea de construcție-montaj 75 de milioane, 20% înseamnă 15 milioane”, a afirmat Cristian Gentea la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.