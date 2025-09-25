Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman. „Dani a fost la el dimineața, era bine, iar seara a făcut un AVC”. Președintele trebuia să meargă la Arsenal – City!

Primarul de la Pitești a făcut dezvăluiri incredibile despre ultimele zile din viața tatălui lui Dani Coman. Decesul părintelui oficialului de la FC Argeș a amânat mersul la Arsenal - Manchester City.
Sebastian Coleasa
25.09.2025 | 11:30
Dezvaluiri despre ultimele zile din viata tatalui lui Coman Dani a fost la el dimineata era bine iar seara a facut un AVC Presedintele trebuia sa mearga la Arsenal City
EXCLUSIV FANATIK
Motivul tragic pentru care primarul de la Pitești și Dani Coman nu au mers la Arsenal - Manchester City. Sursa Foto: Colaj FANATIK

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristian Gentea a vorbit despre ultimele zile ale tatălui lui Dani Coman. Primul Piteștiului a dezvăluit ce s-a întâmplat înaintea decesului care i-a cutremurat pe toți cei de la FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre ultimele zile din viața tatălui lui Coman

Ultimele zile din viața tatălui lui Dani Coman au arătat mai bine, conform dezvăluirilor făcute de primarul Piteștiului. Cristian Gentea a spus că părintele președintelui de la FC Argeș se simțea mai bine după operație și începuse să mănânce.

„A fost o victorie importantă, mai ales pentru că a venit într-o zi în care eram triști pentru că tatăl lui Dani Coman a murit. A fost o mobilizare. Tatăl lui Dani a fost operat la Spitalul Județean din Pitești.

ADVERTISEMENT

Cu 3 zile înainte am fost la dânsul și l-am cunoscut. I-am dus un tricou și un tablou și s-a bucurat foarte mult. Era foarte bine. Vineri, Dani îi dăduse să mănânce, eram bucuroși.

Când a ajuns la antrenament la ora 17:00, Dani a fost anunțat că tatăl său a făcut un accident cerebral. Incredibil. A venit vestea ca un trăsnet. Dani trebuia să fie cu mine la Londra și să mergem împreună la Arsenal – Manchester City (1-1). Mi-ar fi plăcut foarte mult să fim împreună în tribună”, a spus Cristian Gentea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
VIDEO&FOTO Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși...
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiul

Primarul Piteștiului a oferit ultimele detalii despre noul stadion din oraș

„Eu aștept acea ordonanță de urgență, am vorbit cu domnul Cseke (n.r. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), cu domnul Grindeanu (n.r. președintele Camerei Deputaților), cu domnul Neacșu (n.r. vicepremier), chiar și cu premierul (n.r. Ilie Bolojan). Am văzut că dânsul spune că nu e normal să vrem stadioane când n-avem echipe, când n-avem tradiție.

ADVERTISEMENT
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul.
Digisport.ro
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"

Cred că FC Argeș se încadrează și la una și la alta. (n.r. care ar fi ultimele vești?) Domnul ministru Cseke mi-a spus că în două săptămâni se dă ordonanța prin care ni se cere o cofinanțare de 20%. Noi suntem de acord. Stadionul cu totul, 100 de milioane de euro, partea de construcție-montaj 75 de milioane, 20% înseamnă 15 milioane”, a afirmat Cristian Gentea la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Primarul de la Pitești visează la marea lovitură cu FC Argeș

„Pot eu să-l las pe Tati la greu?”. Gigi Becali nu renunță! A...
Fanatik
„Pot eu să-l las pe Tati la greu?”. Gigi Becali nu renunță! A vorbit iar despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR la FCSB
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby:...
Fanatik
Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!”
„Ce i-or fi trebuit două echipe lui Dan Șucu?”. Adrian Mutu, mesaj pentru...
Fanatik
„Ce i-or fi trebuit două echipe lui Dan Șucu?”. Adrian Mutu, mesaj pentru patronul de la Rapid și Genoa după „pățania” din weekend
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Elias Charalambous și Mihai Stoica, făcuți praf în direct: 'Sunt două cârpe impecabile'
iamsport.ro
Elias Charalambous și Mihai Stoica, făcuți praf în direct: 'Sunt două cârpe impecabile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!